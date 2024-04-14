Чиновники ставят под угрозу съемки иностранных фильмов в Латвии

За последние 10 лет киноиндустрия Латвии добилась значительного прогресса благодаря иностранным кинопродюсерам, которые снимают фильмы и сериалы в других странах, в том числе и в Латвии. Этому способствовала разработка специальной программы поддержки, которую курирует Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA). Но сейчас между Министерством финансов и Министерством экономики, курирующим LIAA, возник конфликт, который может закончиться международным скандалом и судебными разбирательствами, сообщает Nekā personīga.
Несколько недель назад фото актрисы Кристен Стюарт в ресторана в Икшкиле взорвало соцсети.
Актриса приехала в нашу страну, чтобы посмотреть локации, где можно было бы снять ее фильм с участием нескольких звезд Голливуда.
Красивая природа, исторические здания и профессиональные операторы, художники по костюмам и гримеры - это лишь часть того, чем можно привлечь в Латвию гигантов мирового кино. В Европе существует жесткая конкуренция между многими странами.
Созданы специальные программы поддержки, позволяющие кинематографистам вернуть часть потраченных денег после окончания съемок. Аналогичная программа существует и в Латвии, и она до сих пор успешно работала. Ранее ее поддерживал Национальный киноцентр. В последние годы эти функции перешли в ведение Латвийского агентства инвестиций и развития.
Процедура заключается в том, что в начале года LIAA обращается в Министерство финансов и Кабинет министров с целью зарезервировать в государственном бюджете определенную сумму, которая будет возмещена создателям фильмов после того, как они завершат работу и потратят деньги в Латвии. Выгода государства всегда больше. Или, как говорят чиновники, проекты бюджетно нейтральны.
В декабре LIAA рассмотрела и поддержала семь новых кинопроектов, которые планируется снять в Латвии в этом году. Их представили местные кинопродюсеры, которые нашли и уговорили иностранных коллег приехать в Латвию работать.
В этом году прогнозировалось, что компенсация составит около 3 миллионов евро. А вот создатели кино внесут в госбюджет гораздо больший вклад - более 4 миллионов. Кроме того, общая сумма, которую кинодеятели могли бы привезти в Латвию и потратить здесь в этом году, оценивается примерно в 16 миллионов евро.
Но ранее созданный порядок, который позволил Латвии успешно конкурировать с другими странами, находится под угрозой со стороны Министерства финансов. Оно хочет изменить порядок того, какие налоги будут компенсироваться, а какие нет. До сих пор PVN, подоходный налог и социальный налог возмещались. Чиновники Министерства финансов хотят изменить эту программу поддержки и возмещать только PVN.
Компания Cinevilla Films Андрея Экиса уже несколько лет сотрудничает с немецкой телекомпанией ZDF в работе над сериалом SISI.
Это историческая драма об императрице Австро-Венгерской империи Елизавете. Уже снято несколько сезонов. Съемки проходили в разных странах, в том числе в Латвии - в Старом городе, Рундальском дворце и других местах. Латвия была выбрана в качестве места съемок потому, что снимать здесь дешевле, чем в Австрии или Венгрии, где, собственно, и происходили исторические события.
Создатели фильма объясняют, что сложнее всего завоевать доверие иностранных партнеров. Латвия для многих чужая, и нужно проделать огромную работу, чтобы убедить их полностью или частично перенести в Латвию свои многомиллионные кинопроекты.
Поэтому важно, чтобы можно было обещать зарубежным партнерам, что наша страна надежна, что порядок финансовой поддержки понятен и безопасен. Изменение порядка государственной поддержки разрушит доверие. Кроме того, из-за неопределенности уже 4 месяца не утверждается необходимое софинансирование производства иностранных фильмов в Латвии.
Латвийские производители заявляют, что не хотят пережить ситуацию, которая сейчас происходит в Румынии. Эта страна вовлечена в несколько судебных разбирательств с международными кинопродюсерами по поводу обещанной, но невыплаченной компенсации в размере около 50 миллионов евро.
Сообщается, что в число обманутых попала платформа NETFLIX. Которая, кстати, планировала в этом году осуществить проект в Латвии. Сотрудничество такого уровня будет впервые в истории нашей страны.
Министерство экономики и Министерство финансов не могут разрешить этот спор между собой. Поэтому в понедельник, 15 апреля, политики коалиционных партий должны согласовать этот вопрос. И от их решения будет зависеть, станет ли Латвия надежным партнером для международных кинематографистов.
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