Чиновники ставят под угрозу съемки иностранных фильмов в Латвии

В декабре LIAA рассмотрела и поддержала семь новых кинопроектов, которые планируется снять в Латвии в этом году. Их представили местные кинопродюсеры, которые нашли и уговорили иностранных коллег приехать в Латвию работать.

В этом году прогнозировалось, что компенсация составит около 3 миллионов евро. А вот создатели кино внесут в госбюджет гораздо больший вклад - более 4 миллионов. Кроме того, общая сумма, которую кинодеятели могли бы привезти в Латвию и потратить здесь в этом году, оценивается примерно в 16 миллионов евро.

Но ранее созданный порядок, который позволил Латвии успешно конкурировать с другими странами, находится под угрозой со стороны Министерства финансов. Оно хочет изменить порядок того, какие налоги будут компенсироваться, а какие нет. До сих пор PVN, подоходный налог и социальный налог возмещались. Чиновники Министерства финансов хотят изменить эту программу поддержки и возмещать только PVN.

Компания Cinevilla Films Андрея Экиса уже несколько лет сотрудничает с немецкой телекомпанией ZDF в работе над сериалом SISI.

Это историческая драма об императрице Австро-Венгерской империи Елизавете. Уже снято несколько сезонов. Съемки проходили в разных странах, в том числе в Латвии - в Старом городе, Рундальском дворце и других местах. Латвия была выбрана в качестве места съемок потому, что снимать здесь дешевле, чем в Австрии или Венгрии, где, собственно, и происходили исторические события.