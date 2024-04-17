В уходящий рабочий день произошло много важных событий - в Латвии планируют изменить налоги на рабочую силу, технологии могут создать риски для анонимности в Сети и поставить под удар использование VPN, а украинскому певцу запрещен въезд в Латвию. Об этих и других новостях среды, 17 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 17 апреля ⟩ Изменения в налогах, анонимность латвийцев под угрозой и прокремлевскому артисту запретили въезд в Латвию
Новости Латвии:
Подготовлена оценка текущих расходов на рабочую силу и предложено 15 потенциальных сценариев возможных изменений в системе налогов на рабочую силу, сообщили представители Министерства финансов.
Незаметно для широкой общественности в ЕС произошло эпохальное событие – принят регламент об электронной идентификации eIDAS 2.0 и введении цифровых кошельков. Система даст возможность получить доступ к э-услугам по всему ЕС: к 2030 году к ней будет подключено до 80% жителей. Но есть и вторая сторона медали, которой обеспокоены защитники прав и свобод в интернете: технологии могут создать риски для анонимности в Сети и поставить под удар использование VPN. Имеются и другие подводные камни, о которых расскажет TVNET+.
Оппозиционное "Национальное объединение", которое на протяжении многих лет руководило Министерством культуры, требует отставки нынешнего министра культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные"). Как рассказал в интервью передаче Labrīt на Латвийском радио экс-министр Наурис Пунтулис, поводом стали ее высказывания о необходимости обеспечить содержание общественных СМИ в том числе на русском языке.
Жительницу Латвии Елену заинтересовал вопрос, можно ли пройти технический осмотр автомобиля раньше указанного срока, сообщает Latvijas Vēstnesis.
За оставление молодой женщины в бессознательном состоянии и неоказание помощи Земгальский районный суд приговорил к условному сроку бывшего помощника врача Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
15 апреля с первым рабочим визитом в Даугавпилс приехал президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает портал "Чайка".
За рубежом:
Пока иерархи Русской православный церкви Московского патриархата заняты пропагандой, рассказывая, что идея МВД Эстонии признать РПЦ МП террористической организацией якобы придумана НАТО, депутат Яак Ааб (Социал-демократическая партия) уточнил, каких именно храмов могут коснуться последствия реализации идеи Лаури Ляэнеметса, пишет Rus.Postimees.
Франция пригласит Россию на мероприятие в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, однако оно не будет распространяться на Владимира Путина, сообщили организаторы мероприятия во вторник, 16 апреля.
На Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 16 апреля обрушилась сильная гроза, вызвав самые сильные дожди, когда-либо зарегистрированные в стране. За считаные часы были затоплены несколько крупных автомагистралей и международный аэропорт Дубая, сообщает AP.
В полицию обратилась 67-летняя жительница Эстонии после того, как ей позвонил мошенник, представившийся оператором Tele2. По словам звонившего, у клиентки якобы скоро истекает договор, и для его продления у нее запросили личные данные, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В список нежелательных для Латвии лиц включен украинский певец, композитор и автор песен Миша Марвин (наст. имя - Михайло Михайлович Решетняк). Об этом 17 апреля сообщила в своем Twitter премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
"Я бы не сказала, что чувство юмора - это что-то исключительное", - считает новый гость программы RUS TVNET "В чем фишка?", журналист и комик объединения Riga Stand Up Алёна Борисова.
В кинотеатрах Латвии - новый фильм визионера Алекса Гарленда ("Из машины", "28 дней спустя") о вновь разгоревшейся в США гражданской войне. Почему авторы картины - бескомпромиссные смельчаки на службе народа и насколько иронично выглядит прокат картины в воюющей России - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
16 апреля в Риге в концертном зале Palladium с аншлаговым концертом выступил лидер финской культовой группы HIM Вилле Вало, выпустивший в 2023 году сольный альбом Neon Noir и теперь представляющий себя как VV. И хотя на сцене больше не курят сигареты, Вало по-прежнему зажигает!
15 апреля в Даугавпилс впервые с рабочим визитом приезжал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Одним из самых ярких моментов встречи с жителями города стало обращение к президенту пожилой жительницы Аугшдаугавского края, пишет "Чайка".
Красивый, атлетичный и интеллигентный студент Техасского медицинского университета Марк Килрой был сыном мечты каждого родителя. Был март 1989 года, приближался его выпускной, и на весенних каникулах он поехал в Мексику, чтобы провести время с тремя лучшими друзьями. Там он внезапно пропал. Полиции потребовался месяц, чтобы на ранчо неподалеку от города Матаморос наконец найти до неузнаваемости изуродованное тело Килроя. Его пытали, изнасиловали, изуродовали и убили местные сатанисты - торговцы наркотиками. Его ноги были отрублены мачете, позвоночник вытащен, а мозги сварены в котле. Все это для того, чтобы заполучить благосклонность богов и удачу в торговле наркотиками.
Пути знаменитого латвийского парикмахера Кристапа Слактерса-Звейсалниекса и его жены Алисе Звейсалниеце разошлись, но не без публичной ссоры.
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