Главное за 17 апреля ⟩ Изменения в налогах, анонимность латвийцев под угрозой и прокремлевскому артисту запретили въезд в Латвию

"Я бы не сказала, что чувство юмора - это что-то исключительное", - считает новый гость программы RUS TVNET "В чем фишка?", журналист и комик объединения Riga Stand Up Алёна Борисова.

В кинотеатрах Латвии - новый фильм визионера Алекса Гарленда ("Из машины", "28 дней спустя") о вновь разгоревшейся в США гражданской войне. Почему авторы картины - бескомпромиссные смельчаки на службе народа и насколько иронично выглядит прокат картины в воюющей России - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".

16 апреля в Риге в концертном зале Palladium с аншлаговым концертом выступил лидер финской культовой группы HIM Вилле Вало, выпустивший в 2023 году сольный альбом Neon Noir и теперь представляющий себя как VV. И хотя на сцене больше не курят сигареты, Вало по-прежнему зажигает!

15 апреля в Даугавпилс впервые с рабочим визитом приезжал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Одним из самых ярких моментов встречи с жителями города стало обращение к президенту пожилой жительницы Аугшдаугавского края, пишет "Чайка".

Красивый, атлетичный и интеллигентный студент Техасского медицинского университета Марк Килрой был сыном мечты каждого родителя. Был март 1989 года, приближался его выпускной, и на весенних каникулах он поехал в Мексику, чтобы провести время с тремя лучшими друзьями. Там он внезапно пропал. Полиции потребовался месяц, чтобы на ранчо неподалеку от города Матаморос наконец найти до неузнаваемости изуродованное тело Килроя. Его пытали, изнасиловали, изуродовали и убили местные сатанисты - торговцы наркотиками. Его ноги были отрублены мачете, позвоночник вытащен, а мозги сварены в котле. Все это для того, чтобы заполучить благосклонность богов и удачу в торговле наркотиками.

Пути знаменитого латвийского парикмахера Кристапа Слактерса-Звейсалниекса и его жены Алисе Звейсалниеце разошлись, но не без публичной ссоры.

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