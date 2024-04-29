Инфографика По предварительным данным, в Латвии в первом квартале зарегистрирован спад ВВП

По предварительной оценке, на ВВП повлияло падение на 1,4% в обрабатывающей промышленности и на 1,1% в секторе услуг. Налогов на продукты собрано на 0,4% меньше, а субсидии на продукты, сокращающие ВВП, уменьшились на 60,2%.

В то же время по сезонно и календарно скорректированным данным экономика Латвии за указанный период выросла на 0,7%.

В первом квартале 2024 года ВВП, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8%.

Уточненный данные о ВВП и изменениях в первом квартале текущего года будут опубликованы 31 мая.

Как сообщалось, в 2023 году ВВП Латвии по сравнению с 2022 годом сократился на 0,3%.

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