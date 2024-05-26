Экологи обеспокоены, что в Рижском порту "застряли" минеральные удобрения олигарха из РФ

Уже более двух лет как в Латвии "застряли" минеральные удобрения, которые принадлежат компаниям российского олигарха Дмитрия Мазепина, попавшего под санкции. Около половины общего количества уже экспортировано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Однако другая половина, то есть более 120 тысяч тонн, пока находится на латвийских складах, и неясно, когда удастся избавиться и от этого количества. Как сообщает программа De Facto, экологи считают ситуацию серьезной.
Наибольшее беспокойство у Государственной службы окружающей среды (VVD) вызывает хранение минеральных удобрений в компании Systems Recycling, расположенной на территории Рижского свободного порта, где на складе и примерно в ста контейнерах хранится около 6 тысяч тонн груза.
Калвис Авотиньш, представитель VVD, обратил внимание на то, что хранение на этом объекте не полностью соответствует нормативным актам, то есть отсутствует программа управления рисками безопасности при работе с такими грузами. Хотя минимальные меры безопасности соблюдаются и непосредственных рисков нет, тот факт, что здесь хранятся по меньшей мере 6 различных видов удобрений, причем в расфасованном виде, является серьезным препятствием. Логистика при экспорте может оказаться сложной и дорогостоящей.
Компания инвестирует около 40 000 евро в месяц, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности. Systems Recycling неоднократно обращалась к соответствующим органам с просьбой помочь найти решение и избавиться от удобрений.
Ивар Валлис, генеральный директор компании Systems Recycling, в своем письменном комментарии отметил, что "два года переписки не принесли никаких результатов, а наоборот - привели к неприятным последствиям. Мы были оштрафованы государственными органами по независящим от нас обстоятельствам и понесли другие расходы".
Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) ищет альтернативные способы утилизации минеральных удобрений, хранящихся у System Recycling без программы ООН. В апреле информативный доклад был направлен в правительство, но его рассмотрение отложили, скорее всего, до осени. Он имеет статус ограниченной доступности.
Начальник юридического управления Министерства иностранных дел Санита Пекале подчеркнула, что указ премьер-министра предписывает искать решения и оценивать, представляет ли ситуация экологическую угрозу.
"Потому что мы видим, что таможенный склад Systems Recycling не предназначен для длительного хранения таких минеральных удобрений", - отметила она.
В настоящее время самый большой объем удобрений в Латвии, который не перемещается из-за санкций, находится на борту судна Asian Majesty - 55 000 тонн. Стоимость груза оценивается в 17 миллионов евро.
Само судно стоит на якоре в Рижском заливе с 5 марта 2022 года, поскольку вскоре после погрузки владелец груза, на тот момент еще и владелец компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин, попал под санкции Евросоюза. А таможенное управление VID запретило судну вывозить этот груз. Его даже не удалось выгрузить обратно в Riga Fertilizer Terminal, потому что там у Мазепина тоже есть контрольный пакет акций.
В таможенном управлении говорят, что было предложено решение - переправить груз в другое государство-член Евросоюза.
"К сожалению, ни судовладельцы, ни грузовладельцы не предприняли никаких действий. И вот, судя по всему, это судно в порту", - сказала Сандра Карклиня-Админе, заместитель директора таможенного управления VID.
Это решение было обжаловано в суде владельцем судна, тайваньской компанией U Ming Marine Transport, которая выразила недовольство принудительным хранением замороженного груза.
"Судно используется бессрочно как металлический резервуар - хранилище удобрений. Фрахтователь по-прежнему связан обязательствами по договору фрахтования, экипаж страдает от длительного нахождения на борту", - завили в компании.
Заявление судовладельца основано на желании потребовать компенсацию, без указания того, против кого он намерен добиваться возмещения.
Почему не было использовано решение, предложенное таможней, представитель судовладельца - присяжный адвокат Тимур Шик - не захотел комментировать программе De Facto.
Суд первой инстанции отклонил заявление. Административный окружной суд вынесет свое решение через месяц. Пока нет никаких признаков того, что судовладелец хочет потребовать компенсацию от Латвии.
Хотя расходы за простой судна могут исчисляться миллионами. Судно заходит на Готланд для дозаправки, экипаж - около дюжины человек - меняется каждые несколько месяцев, выполняет свои задачи и получает зарплату. Инспектор морской администрации, который осматривал судно в прошлом году, не нашел никаких нарушений.
Латвия надеется избавиться от грузов, попавших под санкции, с помощью Всемирной продовольственной программы ООН. Вопрос о передаче груза этого судна в настоящее время близок к согласованию. По данным публичных источников, известно, что судно может отправиться в Шри-Ланку. В МИД надеются, что это произойдет в ближайшее время, но не уточняют, как скоро.
"Министерство иностранных дел, ни одно латвийское государственное учреждение не принимало непосредственное участие в решении этого вопроса. Потому что этот договор заключается между страной-получателем продовольственной программы ООН и владельцем груза. В соответствии с нашим соглашением с ООН, как только контракт заключен, мы получаем его. МИД получает этот контракт и дает разрешение на выход судна из Рижского порта", - сказала Санита Пекале.
Латвия согласилась присоединиться к Всемирной продовольственной программе ООН в конце 2022 года. С тех пор из Вентспилсского и Рижского портов было экспортировано 3 груза - в Кению, Зимбабве и Нигерию.
Последняя отгрузка позволила разгрузить склады компании Kālija parks. После отправки первой партии минеральных удобрений ООН покрыла убытки Kālija parks на сумму в несколько миллионов евро.
На терминале Kālija parks еще находится 18 тысяч тонн минеральных удобрений. Как сообщил представитель Kālija parks, присяжный адвокат Янис Лозе, компания надеется в сотрудничестве со Службой финансовой разведки достичь решения, которым станет продажа этого груза.
У Riga Fertilizer Terminal осталось еще 47 тысяч тонн минеральных удобрений, в том числе 9 тысяч тонн аммиачной селитры. Экологи призывают решить этот вопрос как можно скорее, ведь мониторинг также требует ресурсов контролирующих служб.
"Ситуация неудовлетворительная. Больше всего я хотел упомянуть неопределенность вокруг программы ООН", - сказал Калвис Авотиньш, представитель Государственной службы окружающей среды.
Министерство иностранных дел утверждает, что ход реализации Всемирной продовольственной программы ООН трудно предсказуем и не зависит от Латвии.
Россия тем временем использует удобрения в своей гибридной войне и регулярно выступает с обвинительными заявлениями.
"Удобрения не подпадают под санкции Европейского союза. Поэтому способность России поставлять эти удобрения в третьи страны не затрагивается. Однако, как мы видим, Россия хочет указать на то, что страны-члены Европейского союза, в том числе Латвия, блокируют. И не разрешают. Это неправда. Потому что разрешение было дано в декабре 2022 года", - прокомментировала Санита Пекале.
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