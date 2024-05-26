Экологи обеспокоены, что в Рижском порту "застряли" минеральные удобрения олигарха из РФ

Это решение было обжаловано в суде владельцем судна, тайваньской компанией U Ming Marine Transport, которая выразила недовольство принудительным хранением замороженного груза.

"Судно используется бессрочно как металлический резервуар - хранилище удобрений. Фрахтователь по-прежнему связан обязательствами по договору фрахтования, экипаж страдает от длительного нахождения на борту", - завили в компании.

Заявление судовладельца основано на желании потребовать компенсацию, без указания того, против кого он намерен добиваться возмещения.

Почему не было использовано решение, предложенное таможней, представитель судовладельца - присяжный адвокат Тимур Шик - не захотел комментировать программе De Facto.

Суд первой инстанции отклонил заявление. Административный окружной суд вынесет свое решение через месяц. Пока нет никаких признаков того, что судовладелец хочет потребовать компенсацию от Латвии.

Хотя расходы за простой судна могут исчисляться миллионами. Судно заходит на Готланд для дозаправки, экипаж - около дюжины человек - меняется каждые несколько месяцев, выполняет свои задачи и получает зарплату. Инспектор морской администрации, который осматривал судно в прошлом году, не нашел никаких нарушений.

Латвия надеется избавиться от грузов, попавших под санкции, с помощью Всемирной продовольственной программы ООН. Вопрос о передаче груза этого судна в настоящее время близок к согласованию. По данным публичных источников, известно, что судно может отправиться в Шри-Ланку. В МИД надеются, что это произойдет в ближайшее время, но не уточняют, как скоро.