Можно ли уменьшить очередь на восточной границе? Бизнес предлагает решение

"Те перевозчики, которые везли [грузы в РФ и Беларусь], допустим, через Украину - из Сербии, Венгрии, болгарские перевозчики - они все едут сюда. Потому что через Украину сейчас проезда никакого нет, а границы Польши и Беларуси тоже в основном закрыты (остался один действующий переход). Они все едут через наши две оставшиеся границы, которые открыты с Российской Федерацией. В связи с этим там очень печальная, критическая ситуация", - обрисовал ситуацию Поцилуйко.

По словам главы ассоциации, прохождение границы может занять до 15 суток, если говорить о Патерниеки.

От отметил, что можно физически сократить очередь даже с нынешней пропускной способностью таможни. Для этого нужно внедрить электронную очередь.

"Это наша больная точка уже много лет. Мы с этой инициативой выступали, даже предлагали сами эту программу финансировать. Такая программа работает у всех - у финнов, у эстонцев, у литовцев, у белорусов", - поделился Поцилуйко и рассказал, как работает эта система.

"Машина загружается, […] документы подаются в систему - номер автомобиля, номер прицепа, экспортной декларации - и система выдает: какого числа в какое время машина должна пересекать границу. Водитель приезжает, скажем, за 3 часа до этого момента. Он не стоит там сутками, он просто приезжает когда надо, а до того может заниматься другой работой на территории Европы или просто сидеть дома", - объяснил Александр Поцилуйко.

Гость программы отметил, что после переговоров с различными ведомствами удалось договориться, что водителю будут выдавать талончик на границе, а дальше он сможет ждать своей очереди в Резекне или Лудзе.

"Нормальному человеку, кто с этим не сталкивался, это даже не объяснить. Ну вот попробуйте в машине провести 10 суток. (...) Мы готовы участвовать финансами в строительстве этих терминалов, где машина заехала, у водителя есть там туалеты, души, кафе, он стоит и ждет. Потому что сейчас в очереди на границе по факту, наверное, латвийских перевозчиков только 20-25%", - отметил Александр Поцилуйко.

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