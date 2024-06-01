Силиня прокомментировала заявление Минфина о том, что нужно пересмотреть налог на недвижимость

Министерство финансов в своей оценке системы налогообложения объектов недвижимости указало, что в 2026 году должен быть осуществлен переход на новую кадастровую стоимость, а для обеспечения долгосрочного функционирования системы налогообложения недвижимости необходимо пересмотреть ставки налога на недвижимость и ввести лимит ежегодного прироста.

Комментируя заявление Минфина, Силиня отметила, что основные направления налоговой политики и возможные изменения будут оцениваться коалицией и правительством на основе общего обзора, который еще не подан в правительство.

В то же время премьер подчеркнула, что в четверг Сейм утвердил поправки к закону о государственном кадастре недвижимости, согласно которым платежи налога на недвижимость увеличены не будут.

Как сообщалось, 30 мая Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о кадастре недвижимости, которые предусматривают временно рассчитывать для недвижимости две кадастровые стоимости - фискальную и универсальную.

Министерство юстиции не прогнозирует увеличения налоговых платежей на недвижимость, так как фискальная кадастровая стоимость останется прежней и будет основана на рыночных данных 2012 года. Она будет использоваться для уплаты налога на недвижимость, расчета пошлин и арендной платы. В свою очередь универсальная кадастровая стоимость даст более точное представление о стоимости недвижимости. Она будет использоваться для определения платы за законное пользование землей, в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Универсальная кадастровая стоимость будет основана на рыночных данных 2022 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!