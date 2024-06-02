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Видео Мобильные операторы намерены блокировать часть мошеннических звонков

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Мобильные операторы
Мобильные операторы Фото: Schutterstock.com

Чтобы пресечь популярное в последнее время мошенничество, когда звонят и обманывают жителей, крупнейшие операторы Латвии введут новые средства защиты. В компании отмечают, что это не будет волшебной палочкой, которая предотвратит все проблемы, но сможет остановить некоторые из мошеннических звонков, сообщает программа Panorāma.

С января по апрель этого года со счетов клиентов четырех крупнейших банков Латвии было украдено в общей сложности 7,1 миллиона евро, когда люди сами подтверждали платежи. Причем большая часть - 4,55 миллиона - напрямую посредством телефонного мошенничества.

С внедрением новых решений некоторые мошеннические звонки будут заблокированы. Bite будет первым, кто реализует это в тестовом режиме с завтрашнего дня. В этом году за ним может последовать и Tele2. В обоих случаях это будет бесплатная услуга.

Для более эффективной работы требуется решение на государственном уровне, которое установило бы такую ​​практику для всех операторов связи, поскольку в настоящее время она является добровольной.

Latvijas Mobilais telefons в настоящее время не будет использовать то же решение, что и два других лидера рынка, полагая, что это борьба с последствиями.

Хотя часто полагают, что в Латвии есть только эти три крупнейших оператора связи, по данным регулятора, в 2022 году услуги голосовой связи предоставляли 50 различных компаний.

"Одну дыру в безопасности мы залатаем, но если остались другие, то, конечно, этим могут воспользоваться мошенники. Поэтому важно, чтобы все игроки отрасли работали над цифровой безопасностью, чтобы защитить клиентов, выбирающих различные телекоммуникационные услуги", -  сказал руководитель отдела по связям с общественностью Tele2 Оскар Фирманис.

Полностью искоренить мошеннические схемы невозможно. Мошенники, скорее всего, перейдут к новой схеме. Это означает, что даже техническая защита не должна становиться причиной потери внимания в повседневной жизни.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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