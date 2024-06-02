Видео Мобильные операторы намерены блокировать часть мошеннических звонков

С января по апрель этого года со счетов клиентов четырех крупнейших банков Латвии было украдено в общей сложности 7,1 миллиона евро, когда люди сами подтверждали платежи. Причем большая часть - 4,55 миллиона - напрямую посредством телефонного мошенничества.

С внедрением новых решений некоторые мошеннические звонки будут заблокированы. Bite будет первым, кто реализует это в тестовом режиме с завтрашнего дня. В этом году за ним может последовать и Tele2. В обоих случаях это будет бесплатная услуга.

Для более эффективной работы требуется решение на государственном уровне, которое установило бы такую ​​практику для всех операторов связи, поскольку в настоящее время она является добровольной.

Latvijas Mobilais telefons в настоящее время не будет использовать то же решение, что и два других лидера рынка, полагая, что это борьба с последствиями.

Хотя часто полагают, что в Латвии есть только эти три крупнейших оператора связи, по данным регулятора, в 2022 году услуги голосовой связи предоставляли 50 различных компаний.

"Одну дыру в безопасности мы залатаем, но если остались другие, то, конечно, этим могут воспользоваться мошенники. Поэтому важно, чтобы все игроки отрасли работали над цифровой безопасностью, чтобы защитить клиентов, выбирающих различные телекоммуникационные услуги", - сказал руководитель отдела по связям с общественностью Tele2 Оскар Фирманис.

Полностью искоренить мошеннические схемы невозможно. Мошенники, скорее всего, перейдут к новой схеме. Это означает, что даже техническая защита не должна становиться причиной потери внимания в повседневной жизни.

Šodien man ir noziņota rekordliela izkrāptā summa. Nedaudz virs 420 tūkstošiem. Vienam cilvēkam izkrāpti 70 tūkstoši, bet otram 351 tūkstotis. Jā, jūs nepārlasījāties. Cilvēki zaudē mežonīgas summas. Pie tam neviens no viņiem nav par to ziņojis policijai. — Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) May 30, 2024

Видео: Сюжет программы Panorāma

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!