Реконструкция Земитанского моста затягивается; пешеходы в ужасе от состояния лестниц

Хотя Рижское самоуправление планировало начать реконструкцию Земитанского моста в 2023 и 2024 годах, этого до сих пор не произошло. Мост находится в плохом техническом состоянии, как и лестница. Дефекты там обещали исправить еще несколько лет назад, но видимых улучшений и в этом плане нет, об этом пишет портал Lsm.lv со ссылкой на программу 4. studija.
Программа 4. studija в 2019 году уже рассказывала о построенных временных перилах, не приспособленных для людей с ограниченными возможностями.
На протяжении нескольких лет не было найдено решение, чтобы люди с ограниченными возможностями передвижения или родители с колясками могли комфортно пользоваться лестницей этого моста.
Пешеходы уже много лет удивляются и ужасаются техническому состоянию этой лестницы.
Дефекты на лестнице должны были быть устранены к началу апреля 2021 года. Наступил июнь 2024 года, а вид по-прежнему печальный.
"В апреле этого года было проведено техническое обследование всех лестниц Земитанского моста. Опасности для конструкций - опасности для несущей способности - не обнаружено, но были представлены необходимые действия для дальнейшей безопасной для пешеходов эксплуатации. В том числе - демонтаж этих бетонных блоков и укрепление временных", - сказал Валтерс Крастс, представитель департамента внешней среды и мобильности Рижской думы
Хорошая новость в том, что опасные блоки были специально демонтированы, а не оторвались внезапно от лестничной конструкции.
Но почему эти лестницы так и не были приведены в порядок?
"Поскольку муниципалитет уже давно планирует полную реконструкцию Земитанского моста, больших средств на эти ремонтные работы не предусматривалось, так как весь мост будет полностью реконструирован, но теперь принято решение провести эти работы, чтобы пешеходной лестницей можно было пользоваться до начала строительных работ», - пояснил представитель муниципалитета.
"Эти работы будут проведены на всех четырех лестницах, чтобы можно было использовать все четыре лестницы. Предполагается, что на некоторых этапах строительства лестницы будут недоступны для использования, так как пешеходные тротуары на мосту будут закрыты на время строительства, но эти работы проводятся для того, чтобы мост был доступен для всех пешеходов до этого момента", отметили в думе.
В Рижской думе пояснили, что реконструкция Земитанского моста еще только планируется. 17 июня будет открыт тендер на реконструкцию моста, затем пройдет оценка, будут заключены контракты, а только потом подписан договор с ответственным за строительство.
Срок реставрации моста составляет менее двух лет, и теперь обещают, что Земитанский мост будет отремонтирован в 2026 году.
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