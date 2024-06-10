Реконструкция Земитанского моста затягивается; пешеходы в ужасе от состояния лестниц

"Поскольку муниципалитет уже давно планирует полную реконструкцию Земитанского моста, больших средств на эти ремонтные работы не предусматривалось, так как весь мост будет полностью реконструирован, но теперь принято решение провести эти работы, чтобы пешеходной лестницей можно было пользоваться до начала строительных работ», - пояснил представитель муниципалитета.

"Эти работы будут проведены на всех четырех лестницах, чтобы можно было использовать все четыре лестницы. Предполагается, что на некоторых этапах строительства лестницы будут недоступны для использования, так как пешеходные тротуары на мосту будут закрыты на время строительства, но эти работы проводятся для того, чтобы мост был доступен для всех пешеходов до этого момента", отметили в думе.

В Рижской думе пояснили, что реконструкция Земитанского моста еще только планируется. 17 июня будет открыт тендер на реконструкцию моста, затем пройдет оценка, будут заключены контракты, а только потом подписан договор с ответственным за строительство.

Срок реставрации моста составляет менее двух лет, и теперь обещают, что Земитанский мост будет отремонтирован в 2026 году.

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