Силиня: надо с уверенностью определить "истинного хозяина" в реализации проекта Rail Baltica

Во вторник, 11 июня, в правительстве планируется рассмотреть доклад, который, среди прочего, обозначает сценарий внедрения первой фазы проекта Rail Baltica.

Однако решение о финансировании проекта будет рассмотрено на одном из других заседаний правительства, и таких заседаний понадобится несколько, пояснила премьер-министр.

На вопрос о работе Бришкенса в правительстве Силиня ответила, что вне зависимости от любых слухов она регулярно обсуждает с Бришкенсом проект Rail Baltica. "Независимо от того, нравится мне что-то или не нравится, мы все, в том числе и я, являемся заложниками в ситуации с историческим наследием", - заявила премьер-министр, пояснив, что Латвия не может отказаться от проекта, так как он обеспечивает военную мобильность.

Силиня предполагает, что поиском ответственных за проблемы может заняться инициированная оппозицией Сейма комиссия парламентского расследования. "Если там возникнут подозрения в безответственности, скажем, действующего или предыдущего министра, то, конечно, придется провести оценку", - сказала премьер.

Она прямо не стала отвечать на вопрос о том, доверяет ли полностью министру сообщения Каспару Бришкенсу и поддерживает ли то, что Бришкенс продолжает работу на посту министра.

Как сообщалось, стоимость первого этапа проекта Rail Baltica в Балтии может составить 15,3 миллиарда евро, из них 6,4 миллиарда евро в Латвии, а общая стоимость проекта в Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро, сообщил в понедельник журналистам представитель компании Boston Consulting Group Чаба Бакош.

Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.

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