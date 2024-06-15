Видео Подробности аварии каршерингового авто с автобусом на Тейке

Пожарные оттащили разбитый автомобиль Toyota туда, откуда он начал свой путь незадолго до столкновения. Водитель автобуса рассказал, что водитель сервиса Carguru выехал перед ним с парковочного места.

Водитель автобус попытался избежать столкновения, выехав на встречную полосу, поскольку резкое торможение при наличии в салоне пассажиров может закончиться хуже, чем столкновение с машиной.

Однако выезд на встречную полосу не помог, Toyota врезалась в переднюю часть автобуса и по инерции уперлась в бетонное ограждение. Обе полосы движения были перекрыты, и образовалась большая пробка из общественного транспорта.

Очевидцы утверждают, что водитель повредил нос. Медики доставили мужчину в больницу в удовлетворительном состоянии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!