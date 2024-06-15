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Видео Опубликована съемка уничтожения украинцами застрявшего в яме российского танка

rus.tvnet.lv
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Фото: @vik8867dn/"X"

Опубликовано новое видео с поля боя в Украине, на котором видно, как танк российской армии бежит от обстрела украинцев и въезжает в большую яму. Украинцам удалось уничтожить застрявший в яме танк, сообщает американское издание Business Insider.

Видеозапись опубликовала 68-я отдельная егерская бригада. На видео, снятом с дрона, видно, как летательный робот приближается к колонне военной техники оккупантов и уничтожает транспортное средство.

Другие дроны затем атакуют оставшиеся транспортные средства колонны. Спасаясь от огня, один танк пересекает поле и въезжает в большую яму. Дрон затем обстреливает его, из транспортного средства выбегает как минимум один российский военнослужащий.

На следующем видео видно, как танк горит, и из него раздаются взрывы.

В сопроводительном тексте к видео отмечается, что при атаке были уничтожены восемь танков и пехотных транспортных средств. Видео снято в поселке Покровский в Донецкой области.

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