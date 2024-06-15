Видео Опубликована съемка уничтожения украинцами застрявшего в яме российского танка

Видеозапись опубликовала 68-я отдельная егерская бригада. На видео, снятом с дрона, видно, как летательный робот приближается к колонне военной техники оккупантов и уничтожает транспортное средство.

Russian tank falls into a crater https://t.co/0WpDztYLC9 pic.twitter.com/CXtAAPhK92 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 14, 2024

Другие дроны затем атакуют оставшиеся транспортные средства колонны. Спасаясь от огня, один танк пересекает поле и въезжает в большую яму. Дрон затем обстреливает его, из транспортного средства выбегает как минимум один российский военнослужащий.

На следующем видео видно, как танк горит, и из него раздаются взрывы.

В сопроводительном тексте к видео отмечается, что при атаке были уничтожены восемь танков и пехотных транспортных средств. Видео снято в поселке Покровский в Донецкой области.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!