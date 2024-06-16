Видео Вправе ли производитель отказать в замене дверей несоответствующего цвета?

Агнесе с мужем заказали на сайте одной из компаний входную дверь, однако при получении покупки выяснилось, что цвет слишком отличается от того, который они указали.

Предприниматель потребовал за перекрашивание дверей дополнительную плату, да и принять обратно товар и вернуть деньги - почти 500 евро - не согласился.

В свою очередь, в Центре защиты прав потребителей (PTAC) подчеркнули, что двери куплены в дистанционной торговле, поэтому должна быть возможность воспользоваться 14-дневным правом отказа.

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