Известно, где в дальнейшем будет работать министр культуры Логина

Отвечая на вопрос, не планирует ли она покидать ряды "Прогрессивных", бывший министр подчеркнула, что по-прежнему верит в партию, в учреждении которой участвовала в 2017 году.

На просьбу прокомментировать неофициальную информацию Латвийского телевидения о том, что правление "Прогрессивных" побуждало ее уйти с поста министра культуры, Логина вновь ответила, что подала в отставку по личным причинам.

Как уже сообщалось, в понедельник, 17 июня, стало известно, что министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") по личным причинам подала в отставку.

В четверг, 20 июня, премьер-министр Эвика Силиня предложила Сейму кандидатуру Лаце для утверждения в должности министра культуры, что и было сделано. За кандидатуру Лаце проголосовали 52 евродепутата, против - 27, воздержавшихся не было.

"За" проголосовали депутаты фракций "Прогрессивных", Союза зеленых и крестьян и "Новое Единство". Среди других евродепутатов, не входящих во фракцию, за Лаце проголосовали Олег Буров (ЧСР), Игорь Раев и Андрей Селяпитерс.

Логина занимала должность министра культуры с 15 сентября 2023 года.

За это время Минкультуры разработало основные принципы медиаполитики и начало процесс объединения общественных СМИ. Выделена дополнительная финансовая поддержка программам культурного образования для детей и молодежи, на оплату труда артистов и коллективов, на укрепление потенциала общественных СМИ и развитие регионального контента. Также в это время утверждены проекты реконструкции важных культурных объектов, начата работа по улучшению управления обществами капитала в сфере культуры.

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