Комики "прожарят" Раева, Пинто, Лиепиню и Абу Мери

Уже в 10-й раз в заключение фестиваля общения LAMPA на сцену поднимутся четыре политика, чтобы насладиться остроумной и беспощадной, но полной позитивного юмора "прожаркой" себя от суперкоманды комиков. Как обычно, у политиков также будет возможность отыграться, произнеся ответную, или защитную, речь.