Чего ждать Латвии от этого туристического сезона? Прогнозы не самые оптимистичные

"Прогнозы на это лето не оптимистичны, так как нет уверенности, что число гостей превысит показатели прошлого года", - указал глава LVRA, добавив, что ситуация в основном обусловлена недостаточным и несвоевременным государственным финансированием маркетинговой деятельности Департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), а также ограниченными возможностями по привлечению новых рынков без дополнительного финансирования.

"Бюджет этого года был принят только незадолго до начала активного туристического сезона, что, к сожалению, слишком поздно, кроме того, он меньше, чем в соседних странах", - добавил Калниньш.

В то же время глава ассоциации отметил, что сфера гостеприимства - важная составная часть экспорта Латвии. Чтобы сфера развивалась и привлекала больше туристов, необходимы своевременные и достаточные инвестиции. Калниньш пояснил, что, например, в 2023 году иностранные туристы принесли латвийскому экспортному балансу 1,2 миллиарда евро, и при правильной поддержке этот сектор может принести дополнительно 200-400 миллионов евро.