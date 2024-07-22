Чего ждать Латвии от этого туристического сезона? Прогнозы не самые оптимистичные

Прогнозы развития туризма на это лето не слишком оптимистичны, в основном из-за медленного роста числа прибывающих туристов, а также из-за задержек в финансировании туристического сектора в целом, заявил агентству LETA глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш.
"Прогнозы на это лето не оптимистичны, так как нет уверенности, что число гостей превысит показатели прошлого года", - указал глава LVRA, добавив, что ситуация в основном обусловлена недостаточным и несвоевременным государственным финансированием маркетинговой деятельности Департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), а также ограниченными возможностями по привлечению новых рынков без дополнительного финансирования.
"Бюджет этого года был принят только незадолго до начала активного туристического сезона, что, к сожалению, слишком поздно, кроме того, он меньше, чем в соседних странах", - добавил Калниньш.
В то же время глава ассоциации отметил, что сфера гостеприимства - важная составная часть экспорта Латвии. Чтобы сфера развивалась и привлекала больше туристов, необходимы своевременные и достаточные инвестиции. Калниньш пояснил, что, например, в 2023 году иностранные туристы принесли латвийскому экспортному балансу 1,2 миллиарда евро, и при правильной поддержке этот сектор может принести дополнительно 200-400 миллионов евро.
По мнению Калниньша, Латвия должна рекламировать себя как безопасный и привлекательный туристический пункт назначения, подчеркивая природу, культурное наследие, гостеприимство и высокое качество услуг. "Особенно нужно выделить аспекты безопасности, чтобы увеличить доверие туристов", - сказал Калниньш, добавив, что соответствующие маркетинговые действия могли бы увеличить доверие туристов и способствовать образу Латвии как привлекательному пункту назначения, стимулируя такими образом рост сфера гостеприимства и экономическую пользу.
Кроме того, Калниньш отметил, что налоговая политика государства тормозит развитие сферы. В том числе в Латвии налоги на рабочую силу неконкурентоспособны по сравнению с соседними странами, кроме того, на услуги общепита не применяется пониженная ставка PVN, как в большинстве стран ЕС. "Это негативно влияет на нашу конкурентоспособность в регионе и окончательные цены, которые сфера гостеприимства может предложить своим клиентам", - сказал глава LVRA
Напомним, в июле комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) концептуально поддержала предложение о применении сниженной ставки PVN в размере 12% для отдельных предприятий общепита, расходы которых на рабочую силу превышают 10-15% от оборота. Для предприятий, у которых расходы на рабочую силу меньше, по мнению комиссии, стоит применять стандартную ставку PVN в размере 21%.
Комиссия попросила министерства найти более объективные критерии для введения такого разделения.
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