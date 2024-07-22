В Евросоюзе, в том числе и в Латвии, большую популярность приобрели онлайн-покупки с использованием дешевых китайских магазинов, таких как AliExpress и Temu. Существует вероятность того, что цена на эти товары несколько вырастет в ближайшие годы, поскольку к ним будет применяться дополнительный налог на импорт, пишет LSM.lv.
Товары из Китая могут подорожать: таможенный налог планируется ввести на все посылки из третьих стран
Тот факт, что на данный момент его нет, ставит местных торговцев в невыгодное положение.
Ежедневно в Латвию поступает много грузов с посылками из зарубежных стран, в том числе из третьих стран, особенно много из Китая. И хотя все эти посылки подлежат декларированию с 2021 года, за большинство из них до сих пор не нужно платить таможенную пошлину.
Вместе с декларацией посылки необходимо оплатить НДС. Таможенный налог в настоящее время применяется только к более дорогим посылкам - тем, стоимость которых превышает 150 евро.
"Таким образом, мы фактически поддерживаем коммерсантов третьих стран", - заявила Ирена Кнока, начальник отдела таможенной методологии таможенного управления Службы государственных доходов.
"Таможня тратит очень много ресурсов, а доходы государства малы. Именно поэтому Европейская комиссия предлагает отказаться от этой льготы", - пояснила руководитель таможенного управления Йоланта Крастиня.
Таможенным налогом будет облагаться абсолютно все - будь то предмет стоимостью в один евро или дорогой электронный продукт.
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