В уходящий рабочий день произошло много важных событий - приостановлена работа нефтебазы в Даугавпилсе, поджигатель Музея оккупации Латвии получил за преступление 2000 евро, а мэр Риги извинился перед семьей, ребенок которой пострадал на качелях. Об этих и других новостях четверга, 15 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 15 августа ⟩ Мэр Риги извиняется, куда пойти на праздник города и агрессивный латвиец в Таиланде
Новости Латвии:
Мэр Риги Вилнис Кирсис извинился перед семьей, ребенок которой пострадал на арт-объекте - качелях на Домской площади.
Поджигатель Музея оккупации Латвии получил за преступление 2000 евро - он и один из его сообщников признали свою вину, а заказчик преступления отказался отвечать на обвинения, сообщили в прокуратуре.
Мультфильм Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume) стал заметным событием на Каннском фестивале и еще до выхода в широкий прокат был выдвинут Латвией на "Оскар". О создании мультфильма и сфере 3D-анимации Латвии в целом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с работавшим над мультфильмом художником компьютерной 3D-графики Константином Вишневским.
Государственная служба окружающей среды (VVD) временно приостановила работу нефтебазы в Даугавпилсе из-за существенных нарушений в работе с опасными веществами, сообщила специалист по связям с общественностью VVD Карина Дворянинова.
В магазине, наверное, каждый замечал продукты, срок годности которых близился к концу. Эти продукты часто расположены в особых отделах скидок, и на них указана сниженная цена. Однако сколько нужно платить за эти продукты? Действительно ли их стоимость соответствующая и какие факторы стоит принять во внимание, приобретая продовольственные товары, срок годности которых закончится через несколько дней или даже часов?
Если идея реформирования пенсионной системы будет реализована, в результате чего будут сокращены взносы работающих жителей во второй пенсионный уровень, то государство существенно ограничит возможности людей в будущем создавать как можно большие пенсионные накопления, поделился финансовый эксперт Карлис Пургайлис.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский знал о планах взорвать газопроводы Nord Stream и изначально утвердил их, рассказали изданию The Wall Street Journal четыре связанных с организацией саботажа источника, пишет УНИАН.
По данным министра обороны Литвы Касчюнаса, Россия вывела часть войск из Калининградской области. На встрече с Зеленским он заявил, что ВС РФ необходимо больше ресурсов для обороны Курской области.
Если буква Z стала символом вторжения России в Украину, то белый треугольник на военной технике ВСУ символизирует самую смелую на этот момент попытку Украины дать ей отпор.
Благодаря мошенникам многие жители Эстонии перестали отвечать на звонки, поступающие с незнакомых номеров. Но по-прежнему остаются те немногие смельчаки, готовые вести беседы с людьми, о которых они ничего не знают.
В субботу, 10 августа, 30-летняя жительница Таиланда Тасане Удомей попала в очень неприятную ситуацию. Примерно в 18:30 ее избил мужчина, оказавшийся гражданином Латвии. Женщина и местные СМИ возмущены инцидентом и заявляют, что мужчина должен быть срочно привлечен к ответственности.
Интересное чтиво:
С 16 по 18 августа пройдут торжества и празднования в честь 823-летия Риги. Столица будет наполнена событиями, шоу, концертами и аттракционами как для больших, так и маленьких!
И в этом году в Латвийском национальном музее природы можно посетить выставку "Томаты и травы 2024" (Tomāti un garšaugi 2024), которая наполняет пространство не только яркими красками, но и приятными ароматами.
Весной 1947 года в Риге один за другим нашли расчлененные трупы женщин, с одного из которых были сняты мягкие ткани. Убийцы-каннибалы оказались из одной семьи - 44-летняя Анна Шакал, ее 22-летняя дочь Эмилия Шакал-Пальчинская и 25-летний зять Павел Пальчинский. Уголовное дело, которое рассматривали, соблюдая принцип секретности, стало одним из самых ужасных в истории криминалистики Латвии, а каннибалы Шакал - городской легендой на многие десятилетия. TVNET+ ознакомился с материалами уголовного дела в Латвийском государственном архиве.
Футболисты мадридского "Реала" обыграли итальянскую "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА.
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