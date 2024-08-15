Если идея реформирования пенсионной системы будет реализована, в результате чего будут сокращены взносы работающих жителей во второй пенсионный уровень, то государство существенно ограничит возможности людей в будущем создавать как можно большие пенсионные накопления, поделился финансовый эксперт Карлис Пургайлис.

За рубежом:

Президент Украины Владимир Зеленский знал о планах взорвать газопроводы Nord Stream и изначально утвердил их, рассказали изданию The Wall Street Journal четыре связанных с организацией саботажа источника, пишет УНИАН.

По данным министра обороны Литвы Касчюнаса, Россия вывела часть войск из Калининградской области. На встрече с Зеленским он заявил, что ВС РФ необходимо больше ресурсов для обороны Курской области.

Если буква Z стала символом вторжения России в Украину, то белый треугольник на военной технике ВСУ символизирует самую смелую на этот момент попытку Украины дать ей отпор.

Благодаря мошенникам многие жители Эстонии перестали отвечать на звонки, поступающие с незнакомых номеров. Но по-прежнему остаются те немногие смельчаки, готовые вести беседы с людьми, о которых они ничего не знают.

В субботу, 10 августа, 30-летняя жительница Таиланда Тасане Удомей попала в очень неприятную ситуацию. Примерно в 18:30 ее избил мужчина, оказавшийся гражданином Латвии. Женщина и местные СМИ возмущены инцидентом и заявляют, что мужчина должен быть срочно привлечен к ответственности.

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