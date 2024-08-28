В Рижском заливе хотят начать выращивать форель на продажу. Почему экологи против?

"Моря хватит всем. А теперь - и местной рыбы, производство которой планируется на уровне 10-ти тысяч тонн", - уверены авторы идеи.

Ученые же говорят, что нужно не слепо копировать чужой опыт, а провести исследования.

"Например, говорится о том, что в Латвии будут использовать опыт одной датской компании, которая выращивает форель в проливе Большой Бельт. Этот пролив обеспечивает 3/4 всего водооборота между Балтикой и мировым океаном. То есть, по сути дела эта огромная река. Вода там все время циркулирует: холодная и богатая кислородом идет в Балтику, а пресная уходит в океан.

Все продукты жизнедеятельности рыб и остатки корма уходят из пролива в одну или в другую сторону. Наш же Рижский залив - это пространство достаточно изолированное и мелкое, в нем нет таких мощных течений", - пояснил Константин Ранкс.

По мнению некоторых специалистов, отходы жизнедеятельности рыб могут привести к росту водорослей в воде и Рижский залив "зацветет".

При этом эксперты признают, что это только теория, а чтобы узнать, как будет в реальности - нужно провести экспертмент.

"Было бы разумно поставить эксперимент. Завести один-два садка по разведению рыб и посмотреть в течение одного-двух сезонов, как наше море будет на них реагировать. Не исключено, что при определенных условиях Рижский залив с такой нагрузкой справится. Но тут возникает экономический вопрос: а сколько рыбы нужно выращивать, чтобы окупить такое производство? В идеале, бизнесмены, экономисты и экологи должны работать сообща, но пока каждый из них тянет одеяло на себя", - поделился ведущий научного блога.

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