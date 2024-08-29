Прибыль латвийских банков сокращается. Сколько они заработали с начала года?

В том числе в июле МФУ работали с прибылью в размере 45 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 31 июля 2024 года составила 28,255 млрд евро, что на 5,3%, или 1,412 млрд евро, больше, чем на конец июля 2023 года, когда активы МФУ составили 26,843 млрд евро.

В этом году в конце июля остаток кредитов, выданных резидентам латвийскими МФУ, составил 13,877 млрд евро, что на 3% больше, чем годом ранее. В том числе латвийские МФУ выдали резидентам по кредитам в евро 13,792 млрд евро, что на 3% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 84,9 млн евро, что на 5% меньше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец июля составил 18,433 млрд евро, что на 4% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 17,244 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,188 млрд евро. Размер вкладов в евро по сравнению с концом июля 2023 года увеличился на 4,8%, а размер вкладов в иностранной валюте сократился на 6,3%.

Капитал и резервы латвийских МФУ в конце июля составили 3,483 млрд евро, что на 0,4% больше, чем в конце июля 2023 года.

За семь месяцев 2023 года МФУ работали с прибылью в размере 400,4 млн евро, а в 2023 году общая прибыль МФУ составила 573,5 млн евро, что на 75,8% больше, чем в 2022 году.

МФУ - это кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся МФУ, а также выдающие за свой счет кредиты и производящие вклады в ценные бумаги.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!