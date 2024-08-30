День знаний приближается. Кто может получить дополнительный выходной?

Исключение составляет Закон "Об оплате труда должностных лиц и работников государственных учреждений и учреждений местного самоуправления", который устанавливает, что государственное учреждение или учреждение местного самоуправления в пределах выделенных ему финансовых средств может предусматривать во внутренних нормативных актах, коллективном трудовом или трудовом договоре для должностных лиц (работников) один оплачиваемый выходной день в первый день занятий в связи с началом обучения ребенка в 1-4 классах, а также один оплачиваемый выходной день в день окончания должностным лицом (работником) или его ребенком образовательного учреждения.