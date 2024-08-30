В начале нового учебного года родителям хочется быть вместе со своими детьми, особенно если ребенок только идет в школу. Каковы права родителей на оплачиваемый выходной? Портал tv3.lv выяснил, что об этом говорят Государственная трудовая инспекция и законы.
День знаний приближается. Кто может получить дополнительный выходной?
Закон не предусматривает специального выходного дня для работающих родителей в первый день учебного года, поэтому следует использовать другие законные права.
Если трудовым договором или коллективным договором не предусмотрен дополнительный отпуск в первый учебный день, то работающие родители могут использовать дополнительный выходной.
Дополнительный оплачиваемый выходной для родителей может получить:
- работник, на попечительстве которого находится трое и более детей в возрасте до 16 лет или ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, может получить три дополнительный выходных дня;
- работник, работа которого связана с особым риском, также имеет право на три дополнительный выходных дня в году;
- работник, на попечительстве которого находится один или два ребенка в возрасте до 14 лет, может получить один дополнительный выходной день.
Дополнительные выходные дни или день оплачиваются так же, как и ежегодный отпуск.
Компенсация этого отпуска деньгами не допускается, за исключением случая, когда трудовые правоотношения прекращены и работник не использовал ежегодный оплачиваемый дополнительный выходной.
В коллективном или трудовом договоре могут быть оговорены другие случаи, например, работа в ночное время, сменная работа, длительная работа и т.д., при которых работник имеет право на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск.
Также следует помнить, что дополнительный отпуск переносится или продлевается в случае временной нетрудоспособности работника.
Если все отпуска исчерпаны, то работник может попросить один день неоплачиваемого отпуска.
Исключение составляет Закон "Об оплате труда должностных лиц и работников государственных учреждений и учреждений местного самоуправления", который устанавливает, что государственное учреждение или учреждение местного самоуправления в пределах выделенных ему финансовых средств может предусматривать во внутренних нормативных актах, коллективном трудовом или трудовом договоре для должностных лиц (работников) один оплачиваемый выходной день в первый день занятий в связи с началом обучения ребенка в 1-4 классах, а также один оплачиваемый выходной день в день окончания должностным лицом (работником) или его ребенком образовательного учреждения.
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