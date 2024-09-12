Иск бывшего владельца банка PNB Григория Гусельникова против Латвии уже обошелся стране примерно в 6,9 миллиона евро, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне.
Судопроизводство с банкиром Гусельниковым обошлось Латвии уже почти в 7 миллионов евро
Это означает, что расходы государства на эти процедуры увеличились за год более чем на 2,4 млн евро.
В сентябре прошлого года Госканцелярия предоставила передаче Nekā personīga телеканала TV3 информацию, что двум нанятым государством адвокатским юридическим фирмам - Savoie Arbitration в Париже и Lalive в Женеве - за оказание юридических услуг было выплачено 4,5 миллиона евро.
Йиргенсоне отмечает, что с тех пор адвокатскому бюро Lalive было выплачено еще 2,4 млн евро за юридические услуги, включая счет за август 2024 года, который еще не был оплачен. Она добавляет, что эти платежи были произведены в счет оплаты как ранее полученных юридических услуг, так и юридических услуг, оказанных в соответствии с условиями договора с сентября 2023 года.
Кроме того, она отметила, что с сентября 2023 года по настоящее время ведется активная работа по подготовке письменных аргументов по вопросам, обсуждавшимся на очных арбитражных слушаниях.
Кроме того, как отмечает Йиргенсоне, стороны потратили немало времени и ресурсов на то, чтобы прокомментировать прошлогодний приговор Рижского окружного суда, который приговорил бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и строительного подрядчика Мариса Мартинсонса к реальным срокам заключения за преступления, связанные со взяточничеством. Приговор не вступил в силу, так как был обжалован в Рижском окружном суде.
Помимо расходов, непосредственно связанных с оказанием юридических услуг, при представлении интересов государства были понесены дополнительные расходы, связанные с выплатами Международному центру по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) за ведение дела, которые включают в себя часть гонораров, выплачиваемых арбитражным судьям.
Дополнительные расходы были также на оплату услуг экспертов по банковскому надзору, уголовному праву, оценке и анализу ущерба, а также на выплаты, связанные с арбитражным разбирательством - перевод, командировочные и суточные расходы, канцелярские расходы и другие расходы, связанные с организацией арбитражного слушания.
По словам Йиргенсоне, расходы на юридические услуги будут расти до тех пор, пока Госканцелярия полностью не оплатит полученные юридические услуги в соответствии с условиями договора. Она также подчеркивает, что, поскольку арбитражный процесс еще не завершен, не исключено, что в будущем потребуется привлечение внешнего поставщика юридических услуг для обеспечения интересов государства в арбитражном процессе.
В настоящее время арбитражный суд работает над составлением своего решения. Регламент арбитража не устанавливает срок, в течение которого арбитражный суд должен подготовить свое решение, но, учитывая масштаб и сложность дела, не ожидается, что решение может быть подготовлено менее чем за шесть месяцев, сказал Йиргенсоне.
Йиргенсоне также отметила, что инвестиционный спор переходит на заключительную стадию рассмотрения дела по существу, на которой решается вопрос о том, имело ли место нарушение законодательства о защите инвестиций. Согласно процессуальному решению, в данном арбитраже вопрос об ответственности - имело ли место нарушение прав на защиту инвестиций - отделен от определения потенциального ущерба. Это означает, что если арбитражный суд решит, что латвийское государство не несет ответственности за нарушение права на защиту инвестиций, арбитражное разбирательство будет прекращено и, соответственно, будут сэкономлены средства, которые были бы потрачены на определение размера ущерба.
В случае вынесения решения в пользу Латвии арбитражный суд может принять решение о взыскании части расходов в пользу Латвии, сказал Йиргенсоне.
Напомним, родившийся и выросший в России Гусельников сейчас является гражданином Великобритании. Десять лет назад на тот момент еще с российским паспортом он приобрел банк Norvik. Разрешение дали обе службы безопасности нашей страны, сделку одобрил банковский контролер. Позже кредитное учреждение переименовали в банк PNB: из почти 100 000 клиентов 40 000 были пенсионеры. На тот момент это был восьмой по величине банк в Латвии.
Сотрудничество с госкорпорациями у Гусельникова, контролирующего банк PNB, складывалось не так, как он рассчитывал. Банковский контролер признал крупные денежные средства полученными преступным путем, в связи с чем кредитное учреждение имело недостаточный собственный капитал и его деятельность была ограничена.
Акционеры банка настаивали на том, что в результате непрерывного и необоснованного давления Латвии банк не только понес убытки, но и был доведен до риска неплатежеспособности. И что регулятор таким образом поступил якобы потому, что на этом настаивал бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич, имевший моральный авторитет в Комиссии рынка финансов и капитала. В конце 2017 года семья Гусельниковых и банк подали в Международный арбитражный суд иск против латвийского государства.
В арбитражном суде Гусельников рассказывал о коррупции, которая господствовала в среде надзора за латвийскими банками и архитектором которой якобы является Римшевич.
Обвинения KNAB в адрес Римшевича в связи с Trasta komercbanka, по словам Гусельникова, несомненно, позволяют выглядеть более правдоподобными. Гусельников утверждает, что у него в 2016 и 2017 годах неоднократно вымогали взятки.
Родившийся в России банкир также подробно описывает арбитражному суду, что посредником между ним и Римшевичем был Ренар Кокинс, сын некогда хорошо известного предпринимателя Улдиса Кокинса, который якобы организовывал тайные встречи Римшевича и выполнял роль почтальона в коррупционных схемах.
Связи Гусельникова с влиятельными и политически важными людьми появляются и через некую документально доказанную сделку. Деньги из банка Гусельникова якобы за консультации получила и семья на тот момент депутата Рижской думы, ранее сотрудника KNAB Юриса Юрашса.
Однако позиции Гусельникова ослабляет печальный конец банка. Летом 2019 года банк PNB закрывает его непосредственный смотритель, Европейский центральный банк, вскоре после того, как Гусельников поспешил со сменой акционеров. Банк имел недостаточный капитал и не имел доверия к новым акционерам. Латвийскую сторону в арбитражном суде против Гусельникова представляют Госканцелярия и два нанятых государством иностранных адвокатских бюро - парижская Savoie Arbitration и женевская Lalive.
Иск Гусельникова основан на договоре о защите инвестиций, заключенном между Латвией и Великобританией в 1994 году. Этот договор больше не действует. Однако трибунал третейского суда постановил, что ранее возникшие отношения заслуживают защиты.
О позиции Латвии и выплатах иностранным адвокатам регулярно информируется правительство. Мировое соглашение по этому делу не рассматривается.
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