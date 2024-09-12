Судопроизводство с банкиром Гусельниковым обошлось Латвии уже почти в 7 миллионов евро

Помимо расходов, непосредственно связанных с оказанием юридических услуг, при представлении интересов государства были понесены дополнительные расходы, связанные с выплатами Международному центру по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) за ведение дела, которые включают в себя часть гонораров, выплачиваемых арбитражным судьям.

Дополнительные расходы были также на оплату услуг экспертов по банковскому надзору, уголовному праву, оценке и анализу ущерба, а также на выплаты, связанные с арбитражным разбирательством - перевод, командировочные и суточные расходы, канцелярские расходы и другие расходы, связанные с организацией арбитражного слушания.

По словам Йиргенсоне, расходы на юридические услуги будут расти до тех пор, пока Госканцелярия полностью не оплатит полученные юридические услуги в соответствии с условиями договора. Она также подчеркивает, что, поскольку арбитражный процесс еще не завершен, не исключено, что в будущем потребуется привлечение внешнего поставщика юридических услуг для обеспечения интересов государства в арбитражном процессе.

В настоящее время арбитражный суд работает над составлением своего решения. Регламент арбитража не устанавливает срок, в течение которого арбитражный суд должен подготовить свое решение, но, учитывая масштаб и сложность дела, не ожидается, что решение может быть подготовлено менее чем за шесть месяцев, сказал Йиргенсоне.