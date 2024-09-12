Рынок труда в Латвии сокращается? ЦСУ обнародовало данные

В частном секторе на конец июня 2024 года было 12 800 вакансий, что на 1500, или на 10,7%, меньше, чем в конце июня 2023 года, а в государственном секторе было 11 100 вакансий, что на 100, или на 0,1%, больше, чем в тот же период годом ранее.

Из всех имеющихся в Латвии рабочих мест (занятых и вакантных вместе взятых) 2,6% были вакантными, из них 3,7% в государственном секторе и 2,1% в частном секторе.

Среднее количество занятых рабочих мест в стране во втором квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2023 года уменьшилось на 5200, или на 0,6%, в том числе на 6600, или на 1,1%, в частном секторе и на 1400, или на 0,5%, в государственном секторе.

Самые высокие показатели вакансий были зафиксированы в основной группе специалистов - 4,5%, в основной группе квалифицированных рабочих и ремесленников - 3,7% и в основной группе базовых профессий - 2,8%.

Среди секторов экономики самые высокие показатели вакансий были отмечены в сфере государственного управления - 7,6%, транспорта и складирования - 3,3% и информационных и коммуникационных услуг - 3%.

По регионам наибольшая доля вакансий во втором квартале 2024 года была в Рижском регионе (3,3%, или 20 200), а наименьшая - в Видземе и Курземе (1,1% и 1%, или 900, соответственно). В Земгале вакантными были 1,5%, или 1000, рабочих мест, а в Латгале - 1,3%, или 900.

Из трех стран Балтии самый высокий уровень вакансий в Латвии - 2,6%, за ней следуют Литва - 2,1% и Эстония - 1,6%.

В конце июня 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года количество вакансий в Литве увеличилось на 3,3%, а в Латвии и Эстонии сократилось на 5,6% и 10,6% соответственно.

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