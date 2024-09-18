Подкомиссия по борьбе с теневой экономикой комиссии по бюджету и финансам Сейма предлагает обсудить возможность снижения ставки налога на микропредприятия (MUN). Об этом члены подкомиссии договорились во вторник, сообщает агентство LETA.
В Сейме предлагают обсудить возможность снижения ставки налога на микропредприятия
Председатель подкомиссии Линда Матисоне заявила, что обратится в Министерство финансов с просьбой произвести расчеты влияния сниженной ставки на социальное обеспечение плательщиков MUN.
Представитель Ассоциации малых и средних предприятий Айва Дикнере заявила на заседании комиссии, что введение единой 25-процентной ставки MUN с этого года оценивается положительно. "Это первое правительство за последние 15 лет, которое принимает какие-то логичные решения и исправляет ошибки, допущенные предыдущими правительствами", - сказала Дикнере.
В то же время она отметила, что ставка в 25% выгодна для поставщиков услуг, но уже не подходит для производителей, у которых есть материальные затраты. Однако Дикнере признала, что теперь индивидуальные предприниматели в режиме MUN могут уверенно работать, зная, сколько им придется заплатить налогов. Работая в общем режиме налогообложения, объем налогов трудно рассчитать.
Вице-президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Лиените Скарайне подчеркнула, что вначале, когда была введена ставка MUN в размере 9%, многих удалось "вывести" из теневой экономики. Поэтому ставка имеет значение, сказал Скарайне и отметила, что нынешняя ставка в 25% слишком высока и следует рассмотреть возможность ее снижения.
Скарайне считает, что снижение ставки приведет к увеличению числа налогоплательщиков MUN и росту налоговых поступлений. "Снижение ставки выведет больше людей из теневой экономики, производители также придут на рынок", - сказала она.
Вице-президент LTRK добавила, что в свое время палата предлагала установить ставку MUN на уровне 15-18%, и призвала вернуться к обсуждению этого предложения.
Директор Департамента прямых налогов Министерства финансов Астра Каляне напомнила подкомиссии, что ставка в 25% была выбрана для того, чтобы плательщик MUN имел хотя бы минимальное социальное страхование: 20% налога идет на взносы обязательного государственного социального страхования и только 5% - на подоходный налог с населения.
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