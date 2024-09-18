В Сейме предлагают обсудить возможность снижения ставки налога на микропредприятия

Председатель подкомиссии Линда Матисоне заявила, что обратится в Министерство финансов с просьбой произвести расчеты влияния сниженной ставки на социальное обеспечение плательщиков MUN.

Представитель Ассоциации малых и средних предприятий Айва Дикнере заявила на заседании комиссии, что введение единой 25-процентной ставки MUN с этого года оценивается положительно. "Это первое правительство за последние 15 лет, которое принимает какие-то логичные решения и исправляет ошибки, допущенные предыдущими правительствами", - сказала Дикнере.

В то же время она отметила, что ставка в 25% выгодна для поставщиков услуг, но уже не подходит для производителей, у которых есть материальные затраты. Однако Дикнере признала, что теперь индивидуальные предприниматели в режиме MUN могут уверенно работать, зная, сколько им придется заплатить налогов. Работая в общем режиме налогообложения, объем налогов трудно рассчитать.