Расходы консолидированного госбюджета в следующем году превысят доходы на 2 миллиарда

Проект бюджета предусматривает дополнительное финансирование для приоритетных мер, связанных с национальной безопасностью, обеспечения выполнения постановлений Конституционного суда и законов, независимых учреждений и мер, связанных с изменениями налоговой политики. В целом в 2025 году финансирование для приоритетных мер составит 392,4 млн евро, в 2026 году - 389,9 млн евро, в 2027 году - 398,7 млн евро, в 2028 году - 334,8 млн евро.

Больше всего средств предусмотрено для Министерства внутренних дел - 167,4 млн евро, а для Министерства обороны запланировано 90,3 млн евро, в том числе 50 млн евро предназначены для оказания поддержки Украине.

С 2025 года изменятся ставки налогов на рабочую силу, что приведет к увеличению чистых доходов почти 95% работающих, то есть всех, кто получает брутто-зарплату до 4000 евро в месяц. Наибольшее увеличение коснется работников, зарабатывающих до 2500 евро.

С 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц, необлагаемый минимум для пенсионеров вырастет с 500 до 1000 евро в месяц, а минимальная зарплата - с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в 2026 году, до 820 евро в 2027 году и до 860 евро в 2028 году.

Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога и упростить систему налогов на рабочую силу, будет введена единая ставка налога в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8775 евро в месяц), а доходы свыше 8775 евро в месяц будут облагаться налогом в размере 33%.