Консервация работ на станции Rail Baltica в Рижском аэропорту этой зимой может обойтись в сотни тысяч евро

Он отметил, что EDzL предлагают провести перераспределение структурных фондов, чтобы можно было в полном объеме выполнить все строительные работы на обоих рижских станциях.

Дилев выразил надежду, что до конца октября или в течение ноября будет принято решение о перераспределении структурных фондов, однако на случай, если этого не произойдет, компания предоставила министерству официальную авторизацию по минимальному консервированию работ в зимние месяцы.

Представитель EDzL отметил, что необходимые 300 тысяч евро должны поступить из бюджета Министерства сообщения.

В то же время, если решение о перераспределении структурных фондов будет положительным, то замораживать строительство станции в Рижском аэропорту не придется и застройщик продолжит начатые работы. Кроме того, в результате перераспределения фондов к 2028 году возможно выполнить все строительные работы в полном объеме.

Дилев подчеркнул, что актуальная договорная цена станции и инфраструктуры Rail Baltica в Рижском аэропорту составляет 249 млн евро.

Сейчас EDzL выполнила почти все долговые обязательства перед застройщиком станции в аэропорту B.S.L infra. EDzL рассматривает возможность перераспределения внутренних резервов для погашения оставшегося долга в размере 1 млн евро.

При этом и B.S.L. Infra пошла навстречу и не применяет штрафные проценты за просроченную оплату счетов, отметил Дилев.

Инженер-строитель B.S.L. Infra Валдис Лоч отметил, что в настоящее время строительная площадка передается заказчику, так как первый этап работ, который был заказан, уже завершен. Далее будет вестись строительство третьего этапа - опор со стороны Риги и Марупе.

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