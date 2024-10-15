Подсчитано, сколько предприятий в этом году импортировали в Латвию продукты из РФ и Беларуси

По сравнению с девятью месяцами 2023 года количество предприятий, ввозящих продукты питания и корма из Беларуси, в этом году сократилось на 36%, а из России - на 48%, отметили в службе.

Данные PVD показывают, что за девять месяцев этого года в Латвию из России была ввезена 824 491 тонна продовольствия и кормов, что на 41% меньше, чем в 2023 году, а из Беларуси - 330 370 тонн, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Таким образом, общий объем продовольствия и кормов, ввезенных в Латвию из обеих стран, составил 1,267 млн тонн, что на 21% меньше, чем в прошлом году.

В первом полугодии этого года наибольший объем импорта в Латвию из России составили остатки пищевой промышленности, отходы и готовые корма для животных. Из 612 585 тонн, импортированных в Европейский Союз (ЕС), Латвия была конечной целью для 610 353 тонн этих продуктов, а другая страна ЕС - для 2 232 тонн.