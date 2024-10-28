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В Латвии существенно выросло потребление природного газа

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Газовая плита
Газовая плита Фото: Edijs Pālens/LETA

В январе-сентябре этого года объем потребления природного газа в Латвии по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 17,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За девять месяцев этого года потребление газа составило 6,402 тераватт-часа, тогда как за тот же период прошлого года - 5,46 тераватт-часа.

В сентябре потребление газа составило 515 314 мегаватт-часов, что на 0,9% больше, чем за тот же период 2023 года.

Как сообщалось, в прошлом году потребление в Латвии природного газа уменьшилось на 5,4% до 8,406 тераватт-часа.

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