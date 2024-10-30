Рейрс: госбюджет на следующий год значительно менять не будут

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс в разговоре с агентством LETA выразил уверенность, что Сейм примет бюджет в первом чтении не менее чем 52 голосами.

По его словам, в настоящее время коалиция имеет стабильное большинство в Сейме - 52 голоса.

В то же время он отметил, что ситуацией воспользовалась оппозиция, которая не стала голосовать по бюджету. Юревицс выразил удивление тем, что оппозиция решила "торпедировать" такой серьезный вопрос, как бюджет на следующий год, поскольку, несмотря на все разногласия, в бюджете найдены различные решения, например, повышение зарплат полицейским, пожарным, укрепление национальной безопасности.

"Я не слишком за это переживаю, потому что ясно, что у коалиции достаточно голосов", - сказал он.

В то же время Юревиц выразил надежду, что хотя бы часть оппозиции проголосует за бюджет.

Бюджет высоких рисков

В свою очередь руководитель оппозиционной фракции "Объединенный список" Эдгар Таварс заявил во время дебатов, что бюджет несет высокие риски.

"Дефицит бюджета достиг максимума, мы даже залезли на второй уровень пенсий, чтобы удовлетворить потребности", - сказал Таварс.

Он считает, что при работе над бюджетом игнорируются данные иностранных аналитиков. "Мы сделали себя уязвимыми перед малейшими потрясениями в экономике, в энергетике, в финансовом секторе", - добавил Таварс.

По его словам, бюджет откладывает решение проблем демографии, образования, здравоохранения.

Таварс также считает, что этот бюджет "опустошает подушку безопасности", ищет различные решения для получения дополнительного финансирования, но не думает об основных расходах.

Он подчеркнул необходимость "тщательной оценки", чтобы сократить государственные расходы и получить средства, которые можно использовать более рационально.

"Мне это кажется чем-то вроде гранаты, которая может взорваться в любой момент", - сказал Таварс, призвав более ответственно подходить к бюджету и думать о будущем.

Ожидается, что Сейм рассмотрит бюджет во втором и окончательном чтении 4 декабря.

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