В рижском микрорайоне Спилве планируют построить павильон для киносъемок Riga Stages. Павильон будет многофункциональным, сообщает портал LSM+ со ссылкой на программу Латвийского радио 4 "Домская площадь".
В Риге планируют построить павильон для киносъемок: сможем ли привлечь Netflix?
Во вторник, 19 ноября, меморандум о постройке павильона подписали представители Латвийской ассоциации производителей киноуслуг, Рижской думы и министерств экономики и культуры.
Об этом в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал член правления Латвийской ассоциации производителей киноуслуг Янис Калейс.
"Когда-то у нас была Рижская киностудия, построенная в 1965 году. Но время идет вперед, киноиндустрия развивается - и, если мы хотим в ней активно участвовать, нам нужно смотреть вперед. Строительство большого многофункционального современного кинодома мы задумали еще пять лет назад. Потом в дело вмешались эпидемия ковида и другие события, процесс затормозился, но теперь мы наконец подписываем меморандум о сотрудничестве. Все понимают: это хорошая вещь, которая очень нужна Латвии", - сказал Янис Калейс.
Планируется, что в районе Спилве будут созданы несколько студий, бассейн для подводных съемок, открытая съемочная площадка, вспомогательные помещения, склады, офисы и автостоянка.
"В Латвии исторически в области кино очень хорошие кадры - осветители, создатели декораций, костюмеры... Во всех сферах есть отличные специалисты, которые работают на самом высоком мировом уровне, но чьи услуги стоят дешевле, чем в других странах.
У нас есть хорошие локации для съемок как современных, так и исторических фильмов, и
если мы построим современный большой кинопавильон, который будет удовлетворять требованиям Netflix и других крупных киностудий, то мы станем гораздо более конкурентоспособными. Пока в Балтии ничего столь глобального нет, и мы могли бы занять эту нишу", -подчеркивает Калейс.
Янис Калейс подсчитал, сколько будет стоить строительство подобного павильона.
"Четыре года назад, когда мы прикидывали смету, она составила 20-25 млн евро. С тех пор цены существенно изменились, так что сумма, конечно, будет выше. Для строительства павильона разработан бизнес-план и три возможные модели финансирования - с участием только государственных денег, только частных или совместно государственных и частных. Но это - следующий этап. Сегодня сделан только первый шаг", - уверен Янис Калейс.
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет киноиндустрия Латвии добилась значительного прогресса благодаря иностранным кинопродюсерам, которые снимают фильмы и сериалы в других странах, в том числе и в Латвии. Этому способствовала разработка специальной программы поддержки, которую курирует Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).
За период с 2017 по 2023 год в Латвии было снято 53 иностранных кинопроекта на общую сумму около 55 млрд евро, сообщает LSM+.
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