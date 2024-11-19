В Риге планируют построить павильон для киносъемок: сможем ли привлечь Netflix?

"Когда-то у нас была Рижская киностудия, построенная в 1965 году. Но время идет вперед, киноиндустрия развивается - и, если мы хотим в ней активно участвовать, нам нужно смотреть вперед. Строительство большого многофункционального современного кинодома мы задумали еще пять лет назад. Потом в дело вмешались эпидемия ковида и другие события, процесс затормозился, но теперь мы наконец подписываем меморандум о сотрудничестве. Все понимают: это хорошая вещь, которая очень нужна Латвии", - сказал Янис Калейс.