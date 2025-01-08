В виде налоговых поступлений за 11 месяцев минувшего года собрано 13,168 млрд евро, что на 224,2 млн евро, или на 1,7%, меньше, чем было запланировано, сообщили агентству LETA представители Министерства финансов.
За 11 месяцев было собрано меньше налогов, чем планировалось
При этом за 11 месяцев 2024 года налоговые поступления на 860,2 млн евро, или на 7%, больше, чем за 11 месяцев 2023 года.
В общем государственном бюджете налоговые поступления за 11 месяцев минувшего года составили 12,394 млрд евро, что на 229,8 млн евро, или на 1,8%, меньше по сравнению с запланированным.
В том числе налоговые поступления в госбюджет за 11 месяцев 2024 года составили 10,23 млрд евро, что на 354,7 млн евро, или 3,4%, меньше, чем планировалось, а налоговые поступления в бюджет самоуправлений составили 2,164 млрд евро, что на 125 млн евро, или на 6,1%, больше, чем планировалось.
В свою очередь, в схеме государственных фондируемых пенсий налоговые поступления за 11 месяцев прошлого года составили 774,1 млн евро, что больше по сравнению с запланированным на 5,6 млн евро, или на 0,7%,
За 11 месяцев прошлого года больше по сравнению с запланированным собрано подоходного налога с населения, налога на лотереи и азартные игры, налога на доходы предприятий, акцизного налога за табачные изделия, налога на недвижимость, в то время как доходы от остальных налогов отстают от запланированного.
За 11 месяцев 2024 года больше всего собрано взносов социального страхования - 4,814 млрд евро, что все же на 2,3% меньше, чем планировалось.
Поступления налога на добавленную стоимость (PVN) за 11 месяцев прошлого года составили 3,499 млрд евро, что на 5,9% меньше, чем планировалось, а поступления подоходного налога с населения составили 2,553 млрд евро, что на 7% больше, чем планировалось.
Поступления акцизного налога за соответствующий период составили 1,099 млрд евро, что на 4,5% меньше, чем планировалось. В том числе поступления акцизного налога за нефтепродукты составили 536,5 млн евро, что на 6,3% меньше, чем планировалось; за табачные изделия - 234 млн евро, что на 0,8% больше по сравнению с запланированным; за алкогольные напитки - 197 млн евро, что на 5,8% меньше, чем было запланировано; за пиво - 50,3 млн евро, что на 5,5% меньше, чем планировалось; за природный газ - 12,1 млн евро, что на 2,6% меньше, чем планировалось.
Поступления подоходного налога с предприятий за 11 месяцев минувшего года составили 673,2 млн евро, что на 1,7%% больше, чем планировалось, а поступления налога на недвижимость составили 231,2 млн евро, что больше на 0,3%.
Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за 11 месяцев 2024 года составили 96,4 млн евро, что на 2,3% меньше по сравнению с планом, а налога на природные ресурсы - 65,5 млн евро, что на 11,2% меньше, чем планировалось.
Поступления таможенного налога за 11 месяцев прошлого года составили 56,7 млн евро, что на 9,1% меньше, чем было запланировано, а поступления налога на лотереи и азартные игры - 49,8 млн евро, что на 3,3% больше.
При этом поступления налога на легковые транспортные средства предприятий за указанный период составили 25,6 млн евро, что на 10,4% меньше, чем планировалось, а поступления налога на электроэнергию - 4,5 млн евро, что на 3,4% меньше по сравнению с запланированным.
Всего в 2024 году в виде налогов планируется собрать 14,656 млрд евро.
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