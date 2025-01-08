За 11 месяцев было собрано меньше налогов, чем планировалось

За 11 месяцев 2024 года больше всего собрано взносов социального страхования - 4,814 млрд евро, что все же на 2,3% меньше, чем планировалось.

Поступления налога на добавленную стоимость (PVN) за 11 месяцев прошлого года составили 3,499 млрд евро, что на 5,9% меньше, чем планировалось, а поступления подоходного налога с населения составили 2,553 млрд евро, что на 7% больше, чем планировалось.

Поступления акцизного налога за соответствующий период составили 1,099 млрд евро, что на 4,5% меньше, чем планировалось. В том числе поступления акцизного налога за нефтепродукты составили 536,5 млн евро, что на 6,3% меньше, чем планировалось; за табачные изделия - 234 млн евро, что на 0,8% больше по сравнению с запланированным; за алкогольные напитки - 197 млн евро, что на 5,8% меньше, чем было запланировано; за пиво - 50,3 млн евро, что на 5,5% меньше, чем планировалось; за природный газ - 12,1 млн евро, что на 2,6% меньше, чем планировалось.

Поступления подоходного налога с предприятий за 11 месяцев минувшего года составили 673,2 млн евро, что на 1,7%% больше, чем планировалось, а поступления налога на недвижимость составили 231,2 млн евро, что больше на 0,3%.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за 11 месяцев 2024 года составили 96,4 млн евро, что на 2,3% меньше по сравнению с планом, а налога на природные ресурсы - 65,5 млн евро, что на 11,2% меньше, чем планировалось.

Поступления таможенного налога за 11 месяцев прошлого года составили 56,7 млн евро, что на 9,1% меньше, чем было запланировано, а поступления налога на лотереи и азартные игры - 49,8 млн евро, что на 3,3% больше.

При этом поступления налога на легковые транспортные средства предприятий за указанный период составили 25,6 млн евро, что на 10,4% меньше, чем планировалось, а поступления налога на электроэнергию - 4,5 млн евро, что на 3,4% меньше по сравнению с запланированным.

Всего в 2024 году в виде налогов планируется собрать 14,656 млрд евро.

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