Мы узнали, что жители Риги думают об анимационном фильме "Поток", акционерное общество Latvijas Biznesa centrs практически за бесценок приобрело примерно 7,5 гектара земли бывшего завода Vulkāns в Кулдиге, а в США запретили TikTok. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET - рассказываем коротко о главном за воскресенье, 19 января.
Главное за 19 января ⟩ Рига говорит о мультфильме "Поток", странная продажа земли в Кулдиге и запрет TikTok в США
Новости Латвии:
Министерство внутренних дел (IeM) подготовило поправки к Закону о национальной безопасности, предусматривающие запрет для граждан России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и инфраструктурой особо важного значения в масштабе Европы, сообщает LETA.
Кажется, что акционерному обществу Latvijas Biznesa centrs невероятно повезло - оно практически за бесценок приобрело примерно 7,5 гектара ценной земли бывшего завода Vulkāns в Кулдиге. С какой целью совершена покупка, неизвестно. Как сообщается в сюжете передачи Panorāma Латвийского телевидения (LTV), и местные жители, и самоуправление, и государственный орган, осуществлявший сделку приватизации, сходятся во мнении, что цена действительно оказалась очень низкой.
Служба пищевого и ветеринарного надзора (PVD) изъяла из торговли нейлоновые ложки финского происхождения, в которых выявлена миграция первичных ароматических аминов, следует из обнародованной службой информации, сообщает LETA.
Вероятно, многие уже успели заметить в интернете одно из самых громко анонсированных мероприятий последних дней - JAUDAS KONFERENCE 2025 ("Конференция мощи"). Его организует "Клуб миллионеров" - бизнес-сообщество для личностной мотивации, о котором ранее никто не слышал. В качестве спикеров заявлены Айнар Шлесерс, Марцис Енцитис, Элина Дидрихсоне и Ник Янсонс.
Латвийский параспортсмен Артур Клотс в воскресенье в Лиллехаммере одержал победу на шестом этапе Кубка мира по парабобслею.
За рубежом:
По данным статистики Земельного департамента Эстонии и Kinnisvara24, в прошлом году иностранцы совершили на рынке недвижимости Эстонии в два раза больше сделок продажи, чем покупки, причем больше всего объектов продали россияне и финны, пишет Rus.Postimees.
Вместе с решимостью НАТО и новых стран-членов альянса блокировать российские военные корабли, российский ВМФ в Балтийском море сталкивается с новыми вызовами. Как сообщает британское издание The Telegraph, Швеция, вошедшая в альянс в 2024 году, развернула новую противокорабельную ракету RBS-15 Mark 3, способную наносить удары по российским кораблям, базирующимся в Калининграде и Санкт-Петербурге.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп в субботу вечером прибыл в Вашингтон, где в понедельник состоится его инаугурация в должности президента страны.
В субботу, 18 января, в Соединенных Штатах вступил в силу федеральный запрет на видеоплатформу TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance.
На Красную площадь в Курске вышли около 50 человек, покинувших свои дома из-за вторжения ВСУ. Они недовольны отсутствием новых мер поддержки от властей.
Интересное чтиво:
Латвийский анимационный фильм "Поток" продолжает собирать награды самых престижных премий мира. RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, понравился ли им мультфильм и ждут ли они главную награду - "Оскар". Ответы смотрите на видео!
После 17 лет совместной жизни я наконец-то получила семейный рецепт моего мужа пирожков со шпеком. Пирожки с сочной начинкой и тонким тестом, которое не трескается во время выпечки. Я так рада поделиться этим опытом со всеми! Этот рецепт действительно работает!
Для тех, кому за, скажем, сорок, имя Риты Ласмане является символом. Вседозволенность, свобода, одним словом - секс-символ. Вместе с мужем в середине девяностых годов она издавала эротический журнал Princese, который продержался на рынке 20 лет. "Я до сих пор на девичниках рассказываю инструкцию по применению мужчин", - говорит Рита Ласмане. Что изменилось и какова инструкция по применению мужчин в 2025 году?
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