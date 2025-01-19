Главное за 19 января Рига говорит о мультфильме "Поток", странная продажа земли в Кулдиге и запрет TikTok в США

После 17 лет совместной жизни я наконец-то получила семейный рецепт моего мужа пирожков со шпеком. Пирожки с сочной начинкой и тонким тестом, которое не трескается во время выпечки. Я так рада поделиться этим опытом со всеми! Этот рецепт действительно работает!

Для тех, кому за, скажем, сорок, имя Риты Ласмане является символом. Вседозволенность, свобода, одним словом - секс-символ. Вместе с мужем в середине девяностых годов она издавала эротический журнал Princese, который продержался на рынке 20 лет. "Я до сих пор на девичниках рассказываю инструкцию по применению мужчин", - говорит Рита Ласмане. Что изменилось и какова инструкция по применению мужчин в 2025 году?

С каждым новым обновлением смартфоны Apple с операционной системой iOS становятся все более удобными для своих пользователей: появляются новые функции, облегчающие жизнь владельцам этих устройств. Однако не все новшества одинаково полезны.

5 вопросов с подвохом от Spoki.lv, на которые ответ найдет не каждый - проверьте себя!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!