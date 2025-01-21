Во вторник на общем собрании акционеров латвийской национальной авиакомпании airBaltic акционеры приняли к сведению достигнутую в понедельник, 20 января, договоренность о прекращении договора полномочий с председателем совета airBaltic Клавсом Васксом и членами совета Каспарсом Озолиньшем и Андрисом Лиепиньшем, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
Собрание акционеров airBaltic приняло отставку совета
Задача министерства - обеспечить непрерывность деятельности airBaltic и ответственный переход руководства компании, как это предусмотрено взаимным соглашением с действующим советом, который продолжит выполнять свои обязанности до следующего собрания акционеров.
Ожидается, что новый состав совета будет назначен на следующем собрании акционеров 11 февраля этого года.
Министерство начало отбор нового состава совета, чтобы обеспечить продолжение текущих процессов и поддержать стратегические цели аirBaltic.
Как уже сообщалось, в начале 2025 года airBaltic заявила, что в летнем сезоне из-за задержек с обслуживанием двигателей, выполняемым их производителем Pratt & Whitney, авиакомпания приостановит полеты по 19 маршрутам и сократит частоту рейсов по 21 направлению. Всего будет отменено 4670 рейсов.
airBaltic отменит в летнем сезоне полеты по 10 маршрутам из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллина на этот сезон убрали рейсы в Дубровник и Гамбург, а из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, тогда как из Тампере - на Родос.
После этого заявления авиакомпании министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в социальных сетях потребовал от совета airBaltic незамедлительно объяснить обоснованность решения об отмене рейсов и его влияние на транспортную связность Латвии.
Одновременно Бришкенс подчеркнул, что руководство airBaltic, включая председателя правления Мартина Гауса и председателя совета Васкса, обязано выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана и обеспечить, чтобы деятельность airBaltic соответствовала интересам латвийского государства и пассажиров.
Напомним также, что 30 августа 2024 года правительство на закрытом заседании договорилось о том, что в ходе подготовки к IPO уставный капитал airBaltic будет уменьшен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена существующая структура акций компании. Однако, согласно данным Firmas.lv, данные изменения до сих пор не внесены.
Согласно правилам о снижении уставного капитала, капитал airBaltic должен быть уменьшен до 25,179 млн евро.
Сообщалось и о том, что 30 августа правительство Латвии в закрытой части заседания постановило, что у государства после IPO акций airBaltic в капитале компании должно сохраниться как минимум 25% плюс одна акция.
Ранее Бришкенс пояснял, что переговоры с потенциальным стратегическим инвестором airBaltic не ведутся о продаже контрольного пакета, а лишь о приобретении доли меньшинства до или во время IPO, а также, возможно, об участии в самом IPO.
По неофициальной информации, стратегическим инвестором airBaltic может стать немецкая национальная авиакомпания Lufthansa, которая на первом этапе могла бы приобрести около 10% акций.
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