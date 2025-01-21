Собрание акционеров airBaltic приняло отставку совета

Одновременно Бришкенс подчеркнул, что руководство airBaltic, включая председателя правления Мартина Гауса и председателя совета Васкса, обязано выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана и обеспечить, чтобы деятельность airBaltic соответствовала интересам латвийского государства и пассажиров.

Напомним также, что 30 августа 2024 года правительство на закрытом заседании договорилось о том, что в ходе подготовки к IPO уставный капитал airBaltic будет уменьшен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена существующая структура акций компании. Однако, согласно данным Firmas.lv, данные изменения до сих пор не внесены.

Согласно правилам о снижении уставного капитала, капитал airBaltic должен быть уменьшен до 25,179 млн евро.

Сообщалось и о том, что 30 августа правительство Латвии в закрытой части заседания постановило, что у государства после IPO акций airBaltic в капитале компании должно сохраниться как минимум 25% плюс одна акция.

Ранее Бришкенс пояснял, что переговоры с потенциальным стратегическим инвестором airBaltic не ведутся о продаже контрольного пакета, а лишь о приобретении доли меньшинства до или во время IPO, а также, возможно, об участии в самом IPO.

По неофициальной информации, стратегическим инвестором airBaltic может стать немецкая национальная авиакомпания Lufthansa, которая на первом этапе могла бы приобрести около 10% акций.

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