Как тарифы Трампа против ЕС повлияют на Латвию?

Ранее Трамп грозился ввести подобные санкции против Канады и Мексики, но в итоге с ними был найден компромисс.

Но что ждать Латвии, если Трамп введет новые тарифы против Евросоюза.

Глава SAF Tehnika Нормунд Бергс рассказал, что компания экспортирует свое телекоммуникационное оборудование и в США, но затруднился назвать последствия повышения тарифов.

"Любые тарифы - это ограничения свободной торговли. Производители электроники, которые сейчас этим занимаются в Латвии, в зависимости от того, насколько будут большими тарифы, обдумают возможности переноса производства продуктов для американского рынка в Америку. Если эти тарифы будут достаточно низкие - то может ничего, просто поднимется цена для американского рынка, для конечного потребителя в Америке", - отметил Нормунд Бергс.

Латвийские экономисты пока не прогнозируют, что повышение тарифов окажут значительное влияние на экономику Латвии.

Однако на Латвии могут сказаться косвенные эффекты, например, латвийские производители могут столкнутся с ростом конкуренции и снижением спроса со стороны партнеров, заметила экономист Swedbank Лива Зоргенфрея.

А экономист банка Citadelе Карлис Пургайлис добавил, что из-за этого может снизиться курс евро, что негативно скажется на экономике Латвии.

"Это может проявиться через рынок труда, например увеличится безработица в регионе, медленнее могут расти зарплаты в следующие года - если эти непрямые эффекты будут, то они будут ощутимы и для жителей", - Карлис Пургайлис рассказал как снижение курса евро может сказаться на обычных жителях.

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