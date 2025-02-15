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Главное за 15 февраля "Базовая пенсия" в Латвии, в Риге снова перекроют улицы из-за съемок и США обещают мир Украине

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Мороз. Иллюстративное фото.
Мороз. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В Риге из-за съемок фильма Fisherman на выходных перекроют несколько улиц. В Латвии обсуждают введение "базовой пенсии", а на фоне снижения рождаемости Министерство благосостояния разрабатывает новые меры. В сфере транспорта - спорные штрафы за парковку и даже случаи, когда лобовое стекло разбивает… окунь! На международной арене все громче звучат призывы к переговорам по Украине и прогнозы по срокам окончания войны. Одновременно Киев предупреждает о переброске войск в Беларусь, а Юлия Навальная заявляет, что диалог с Путиным бессмысленен. Об этих и других новостях субботы, 15 февраля, читайте в подборке от RUS TVNET!

Новости Латвии:

В связи с продолжением съемок художественного фильма Fisherman в нескольких местах Риги временно будет закрыто движение транспортных средств, а также запрещена остановка и стоянка транспорта, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Снижение рождаемости создает значительную нагрузку и на пенсионную систему. В течение этого года Министерство благосостояния должно разработать план ее совершенствования. В дискуссиях появился также термин "базовая пенсия". Пенсионеры считают, что такая базовая пенсия необходима, однако эксперты напоминают: за многообещающим словосочетанием "базовая пенсия" скрывается менее радужная реальность, сообщает портал Lsm.lv.

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На форуме "Качество жилой среды и доступность жилья" эксперты обсудили, как сделать жилье доступнее. В программе "Домская площадь" свой взгляд на проблему представил глава Latio Эдгар Шинс, сообщает портал LSM+.

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Оператор парковок Europark Latvia оштрафовал водителя за использование платной стоянки без оплаты. Спустя два года компания привлекла коллекторов для взыскания долга, сообщает программа Bez Tabu.

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Водители ежедневно сталкиваются с самыми разными ситуациями, приводящими к повреждению автомобилей, но далеко не всегда они происходят в результате классических ДТП. Зачастую ущерб машинам наносят животные - птицы, грызуны, кошки, собаки и другие. Однако один из самых необычных страховых случаев, зафиксированных компанией ERGO в этом году по полису KASKO, доказывает, что даже рыбы могут представлять неожиданную угрозу для автомобиля, причиняя ущерб на сотни евро.

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За рубежом:

Многие украинцы, бежавшие от войны, начали возвращаться на родину из-за финансовых трудностей, сообщила Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), пишет Rus.Postimees.

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В переговорах о мире должны участвовать и Украина, и Европа, говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу лидерами стран Скандинавии и Балтии (NB8).

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США установили новый срок для прекращения войны в Украине. Специальный посланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, который ранее заявлял, что Белый дом сможет остановить войну к концу 2024 года, а после инаугурации Трампа прогнозировал завершение конфликта в течение 100 дней, теперь объявил, что для достижения мирного решения потребуется шесть месяцев.

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Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не имеют смысла, заявила в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности вдова российского оппозиционного лидера Алексея Навального Юлия Навальная.

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Россия, вероятно, готовится к дальнейшей военной эскалации, и данные украинской разведки свидетельствуют о том, что Москва планирует летом этого года перебросить свои войска в Беларусь. С таким предупреждением в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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Интересное чтиво:

Популярный в Латвии блогер и инфлюенсер Яна Брук в беседе с TVNET+ рассказала, что сейчас происходит с ее браком и почему она отправилась на шоу Amors.

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3 февраля свое 55-летие отметил популярный рок-музыкант Шура Би-2 (наст. имя - Александр Уман). Рассказываем о нем в рубрике "Звезда недели".

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