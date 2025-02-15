Главное за 15 февраля "Базовая пенсия" в Латвии, в Риге снова перекроют улицы из-за съемок и США обещают мир Украине

Читайте также Авто ФОТО ⟩ В Курземе окунь разбил лобовое стекло автомобиля

За рубежом:

Многие украинцы, бежавшие от войны, начали возвращаться на родину из-за финансовых трудностей, сообщила Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), пишет Rus.Postimees.

Читайте также За рубежом Нехватка средств заставляет украинцев возвращаться домой, несмотря на опасность

В переговорах о мире должны участвовать и Украина, и Европа, говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу лидерами стран Скандинавии и Балтии (NB8).

Читайте также За рубежом Лидеры стран Скандинавии и Балтии сделали заявление о переговорах о мире

США установили новый срок для прекращения войны в Украине. Специальный посланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, который ранее заявлял, что Белый дом сможет остановить войну к концу 2024 года, а после инаугурации Трампа прогнозировал завершение конфликта в течение 100 дней, теперь объявил, что для достижения мирного решения потребуется шесть месяцев.

Читайте также За рубежом Спецпосланник Трампа объявил о плане завершить войну за 180 дней

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не имеют смысла, заявила в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности вдова российского оппозиционного лидера Алексея Навального Юлия Навальная.

Читайте также За рубежом Юлия Навальная в Мюнхене: переговоры с Путиным бессмысленны

Россия, вероятно, готовится к дальнейшей военной эскалации, и данные украинской разведки свидетельствуют о том, что Москва планирует летом этого года перебросить свои войска в Беларусь. С таким предупреждением в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также За рубежом Зеленский предупреждает о возможной переброске российских войск в Беларусь

Интересное чтиво:

Популярный в Латвии блогер и инфлюенсер Яна Брук в беседе с TVNET+ рассказала, что сейчас происходит с ее браком и почему она отправилась на шоу Amors.