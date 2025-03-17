Главное за 17 марта Ограничения на пресечение границы с РФ и Беларусью, жители Болдераи без связи и "заброшка" в Ильгюциемсе

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За рубежом:

Би-би-си получила свидетельства украинских военнослужащих, в которых они рассказывают о катастрофическом отступлении на фоне шквального огня, среди колонн уничтоженной военной техники и под постоянными атаками российских беспилотников.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во вторник проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным о возможностях прекращения боевых действий в Украине, пишет AP.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича, который назначен генеральным инспектором министерства обороны Украины.

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Обладатели приложения сети магазинов Maxima заметили, что с их карты лояльности были списаны бонусы в то время, когда сами клиенты не посещали магазин. Оказалось, что бонусные деньги сняла сама торговая сеть, пишет портал Rus.Postimees.

Украина определила "красные линии" для возможных переговоров с Россией, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на высокопоставленные украинские правительственные источники, пожелавшие остаться анонимными, пишет "Медуза".

Интересное чтиво:

Неделю назад Латвийская ассоциация помощи диким птицам Drauga spārns сообщила в социальных сетях о запертых на чердаке пятиэтажного дома в Олайне голубях. Волонтеры и СМИ предприняли активные действия, чтобы решить проблему. Читайте, чем закончилась история.

К спине парализованной бабушки приклеены пакеты с банкнотами, в трехлитровых банках среди соленых грибов спрятаны скрученные в рулоны сторублевки, а в бочке, наполненной краской, - куча денег. В конце 50-х годов XX века на химическом заводе Zvaigzne начальники воровали с размахом. В то время деньги, полученные от афер, нельзя было конвертировать в криптовалюту, поэтому приходилось проявлять изобретательность. Как рижские следователи выявили "спрута", обворовывавшего государство, и изъяли самое большое количество золота в истории латвийской криминалистики - 16 килограммов?

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Гатис Лининьш, друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, раскрыл на своей Instagram-странице некоторые ранее публично не звучавшие факты.

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Житель Финляндии в центре Хельсинки и других частях столицы ездил на автомобиле класса люкс своего отца, однако, чтобы получить право ездить на такой машине, ему нужно было заплатить налог в размере более 100 000 евро.

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