Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - МВД предложило, что пересекать границу с РФ и Беларусью на трех пунктах пограничного контроля можно будет только на авто, жители Болдераи неделю назад сообщили о проблемах со связью, а RUS TVNET разобрался, почему в центре Ильгюциемса стоит заброшенное здание. Об этих и других новостях понедельника, 17 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 17 марта ⟩ Ограничения на пресечение границы с РФ и Беларусью, жители Болдераи без связи и "заброшка" в Ильгюциемсе
Новости Латвии:
Министерство внутренних дел (МВД) получило предложение Государственной пограничной охраны (ГПО) о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" в Лудзенском крае, сообщили агентству LETA в министерстве.
Неделю назад жители Болдераи сообщили TVNET о проблемах со связью. По информации очевидцев, в Болдерае, особенно в районе улицы Силикату, примерно с 16 часов были констатированы проблемы с мобильным и интернет-подключением, в свою очередь после 19 часов связь пропала полностью и восстановилась только ночью. Эти нарушения, как сообщили очевидцы, затронули клиентов Tele2, Bite, Tet и, возможно, других операторов связи.
Рига знает немало заброшенных зданий, но это стоит особняком: на оживленной улице, в самом сердце микрорайона Ильгюциемс, в трех минутах ходьбы от Рижского университета Страдиня и в непосредственной близости от нескольких школ.
В Латвии Swedbank с понедельника, 17 марта, снижает процентную ставку "накопителя" до 2%, свидетельствует сообщение банка клиентам.
В воскресенье, 16 марта, пожар уничтожил гриль-бар и пиццерию Daba Mamma в Межапарке. Как сообщает передача Degpunktā, владелец просит помощи в восстановлении ресторана.
За рубежом:
Би-би-си получила свидетельства украинских военнослужащих, в которых они рассказывают о катастрофическом отступлении на фоне шквального огня, среди колонн уничтоженной военной техники и под постоянными атаками российских беспилотников.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во вторник проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным о возможностях прекращения боевых действий в Украине, пишет AP.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича, который назначен генеральным инспектором министерства обороны Украины.
Обладатели приложения сети магазинов Maxima заметили, что с их карты лояльности были списаны бонусы в то время, когда сами клиенты не посещали магазин. Оказалось, что бонусные деньги сняла сама торговая сеть, пишет портал Rus.Postimees.
Украина определила "красные линии" для возможных переговоров с Россией, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на высокопоставленные украинские правительственные источники, пожелавшие остаться анонимными, пишет "Медуза".
Интересное чтиво:
Неделю назад Латвийская ассоциация помощи диким птицам Drauga spārns сообщила в социальных сетях о запертых на чердаке пятиэтажного дома в Олайне голубях. Волонтеры и СМИ предприняли активные действия, чтобы решить проблему. Читайте, чем закончилась история.
К спине парализованной бабушки приклеены пакеты с банкнотами, в трехлитровых банках среди соленых грибов спрятаны скрученные в рулоны сторублевки, а в бочке, наполненной краской, - куча денег. В конце 50-х годов XX века на химическом заводе Zvaigzne начальники воровали с размахом. В то время деньги, полученные от афер, нельзя было конвертировать в криптовалюту, поэтому приходилось проявлять изобретательность. Как рижские следователи выявили "спрута", обворовывавшего государство, и изъяли самое большое количество золота в истории латвийской криминалистики - 16 килограммов?
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Гатис Лининьш, друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, раскрыл на своей Instagram-странице некоторые ранее публично не звучавшие факты.
Житель Финляндии в центре Хельсинки и других частях столицы ездил на автомобиле класса люкс своего отца, однако, чтобы получить право ездить на такой машине, ему нужно было заплатить налог в размере более 100 000 евро.
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