По наблюдениям Государственного агентства занятости (NVA), работодатели нередко отказываются рассматривать заявки от местных жителей на низкоквалифицированные должности. Это свидетельствует о скрытом стремлении нанимать граждан третьих стран вместо местных работников, сообщили представители агентства сегодня, 19 марта, на заседании Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.
Кого на самом деле стремятся нанимать работодатели?
В этом году NVA планирует усовершенствовать услуги по трудоустройству граждан третьих стран. В Министерстве внутренних дел будет создана рабочая группа, занимающаяся этим вопросом.
Представители NVA также отметили, что с увеличением числа граждан третьих стран возрастают и риски в сфере безопасности. В будущем планируется заключение двусторонних соглашений о контролируемом привлечении граждан третьих стран на легальные рабочие места.
Однако, как подчеркнул парламентский секретарь Министерства благосостояния Кристс Берганс-Бергис, приоритетом остается вовлечение в рынок труда местных жителей.
"Возможно, нам придется искать работников по всему миру, но только после того, как мы полностью используем свои внутренние трудовые ресурсы", - заявил он.
Участники заседания подчеркнули важность сбора информации о нелегально трудоустроенных гражданах третьих стран. Специалисты NVA отметили, что этот вопрос входит в компетенцию Службы государственных доходов и Государственной пограничной охраны.
В то же время представители агентства указали, что главная проблема занятости связана со старением рабочей силы и недостаточным ее пополнением.
Анализируя ситуацию, специалисты NVA отметили, что в сфере образования из-за сокращения числа учащихся снизится и спрос на педагогов. В то же время в здравоохранении ситуация противоположная - по мере старения населения потребность в медицинском персонале будет только расти. Однако наряду с этим сокращается и численность трудоспособного населения.
Аналогичная проблема наблюдается и в Рижском районе, где имеется высококвалифицированная рабочая сила, но не хватает работников со средним и низким уровнем квалификации.
Больше всего таких работников находится в Латгале. Однако решить проблему дисбаланса спроса и предложения затруднительно из-за больших расстояний.
Кристс Берганс-Бергис назвал одной из важных задач повышение мобильности рабочей силы - принятие дальнейших мер для привлечения работников из Латгале в Рижский район.
В планах Государственного агентства занятости (NVA) также значится предоставление специализированных консультаций для высококвалифицированных клиентов агентства, оптимизация и цифровизация ряда услуг, а также улучшение условий труда, включая пересмотр правил дистанционной работы и системы оплаты труда.
В прошлом году статус безработного получили 92 426 человек. Было зарегистрировано 89 216 новых вакансий, что на 1886 (или 2,2%) больше по сравнению с 2023 годом. Однако к концу года актуальное количество вакансий составило 15 486, что на 3833 (или 19,8%) меньше, чем в тот же период предыдущего года.
За год статус безработного был снят у 96 640 человек - на восемь человек больше, чем в 2023 году. В 56,6% случаев это было связано с трудоустройством, 28,9% клиентов потеряли статус из-за невыполнения обязанностей безработного. В 12,4% случаев причиной был другой фактор, а 2,1% лиц достигли пенсионного возраста.
В 2023 году работу нашли 54 664 безработных, из них 10 190 (18,6%) были трудоустроены после завершения одного из активных мероприятий NVA.
Среднее время трудоустройства зарегистрированных безработных в прошлом году составило 108 дней, что меньше, чем в 2023 году, когда оно составляло 114 дней.
На декабрь прошлого года количество свободных рабочих мест составляло 15 486, а число зарегистрированных клиентов Государственного агентства занятости (NVA) - 46 553.
Представители NVA подчеркнули, что число зарегистрированных безработных в последние годы имеет явную тенденцию к снижению.
Депутаты комиссии указали на несколько направлений, которые NVA могла бы улучшить. В частности, необходима более тесная работа с предпринимателями, расширение возможностей трудоустройства для людей с инвалидностью третьей группы, а также для лиц с психическими расстройствами.
Парламентский секретарь Министерства благосостояния отметил, что значительная часть проблем с занятостью связана именно с демографической ситуацией.
Депутат Ингрида Цирцене подчеркнула, что статус безработного не должен быть бессрочным, а "вечные клиенты" NVA создают дополнительную нагрузку для самоуправлений и государства в целом.
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