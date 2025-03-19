Кого на самом деле стремятся нанимать работодатели?

Аналогичная проблема наблюдается и в Рижском районе, где имеется высококвалифицированная рабочая сила, но не хватает работников со средним и низким уровнем квалификации.

Больше всего таких работников находится в Латгале. Однако решить проблему дисбаланса спроса и предложения затруднительно из-за больших расстояний.

Кристс Берганс-Бергис назвал одной из важных задач повышение мобильности рабочей силы - принятие дальнейших мер для привлечения работников из Латгале в Рижский район.

В планах Государственного агентства занятости (NVA) также значится предоставление специализированных консультаций для высококвалифицированных клиентов агентства, оптимизация и цифровизация ряда услуг, а также улучшение условий труда, включая пересмотр правил дистанционной работы и системы оплаты труда.

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В прошлом году статус безработного получили 92 426 человек. Было зарегистрировано 89 216 новых вакансий, что на 1886 (или 2,2%) больше по сравнению с 2023 годом. Однако к концу года актуальное количество вакансий составило 15 486, что на 3833 (или 19,8%) меньше, чем в тот же период предыдущего года.

За год статус безработного был снят у 96 640 человек - на восемь человек больше, чем в 2023 году. В 56,6% случаев это было связано с трудоустройством, 28,9% клиентов потеряли статус из-за невыполнения обязанностей безработного. В 12,4% случаев причиной был другой фактор, а 2,1% лиц достигли пенсионного возраста.

В 2023 году работу нашли 54 664 безработных, из них 10 190 (18,6%) были трудоустроены после завершения одного из активных мероприятий NVA.