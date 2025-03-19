Главное за 19 марта Столкновение троллейбусов, Трамп поговорил с Зеленским и Кэри Фукунага о Риге

Новости Латвии:

Вечером во вторник, 18 марта, в Риге в результате столкновения двух троллейбусов были госпитализированы восемь человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на портал Delfi.

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Вечером во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Пурвциемс произошла авария с участием двух троллейбусов, в результате которой пострадали люди, в том числе оба водителя общественного транспорта. RUS TVNET поговорил с одним из пассажиров троллейбуса, который рассказал о пережитом.

Утром во вторник, 18 марта, в рижском районе Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā.

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Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") видит несколько возможностей для поиска дополнительных средств, чтобы увеличить расходы на оборону. Уже в этом году Латвия может выделить на оборону 4% от внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом сообщает портал lsm.lv.

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