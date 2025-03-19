В Риге столкнулись два троллейбуса, пострадали восемь человек. Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, а его разговор с Путиным эксперты оценивают скорее негативно. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 19 марта ⟩ Столкновение троллейбусов, Трамп поговорил с Зеленским и Кэри Фукунага о Риге
Новости Латвии:
Вечером во вторник, 18 марта, в Риге в результате столкновения двух троллейбусов были госпитализированы восемь человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на портал Delfi.
Вечером во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Пурвциемс произошла авария с участием двух троллейбусов, в результате которой пострадали люди, в том числе оба водителя общественного транспорта. RUS TVNET поговорил с одним из пассажиров троллейбуса, который рассказал о пережитом.
Утром во вторник, 18 марта, в рижском районе Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") видит несколько возможностей для поиска дополнительных средств, чтобы увеличить расходы на оборону. Уже в этом году Латвия может выделить на оборону 4% от внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом сообщает портал lsm.lv.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс намерен значительно повысить поддержку семей с детьми уже к следующему году. В его планах - увеличение пособия по уходу за ребенком с 171 до 422 евро, а также рост единовременного пособия при рождении с 421 до 730 евро. Сообщает портал LSM+.
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп на своей социальной платформе Truth Social в среду заявил, что только что завершил "очень хороший телефонный разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским, который продлился около часа.
Жители Украины скептически оценивают телефонный разговор диктатора России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, состоявшийся во вторник, 18 марта, в ходе которого Трамп пытался убедить Путина согласиться на перемирие.
Разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина окажет скорее негативное, чем позитивное влияние на войну в Украине, такое мнение агентству LETA выразил политолог Карлис Даукштс.
Во вторник на пляже в Клайпеде была обнаружена часть российской ракеты, которая, предположительно, упала в море во время военных учений и теперь была выброшена на берег. Об этом в среду, 19 марта, сообщили Вооруженные силы Литвы.
Национальный архив США во вторник, 18 марта, рассекретил последние дела, связанные с убийством президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года.
Интересное чтиво:
Жители Риги могут заметить, что с улиц столицы стали пропадать привычные желтые ящики для отправки писем. TVNET+ обратился за комментариями к Latvijas Pasts.
15 марта 2025 года в галерее CUT ART состоялось открытие выставки Lyuta vesna - Lost Spring, которая была посвящена Украине. Примечательно, что автором всех фоторабот, которые там были представлены, был американский кинорежиссер, сценарист и кинооператор Кэри Фукунага. TVNET+ смог немного пообщаться с кинематографистом.
Однажды февральской ночью над Звейниекциемсом поднялось черное облако дыма. Между полицейскими автобусами стояли в ряд пожарные машины. Местная жительница Айя Мурниеце в одной ночнушке и пальто беспомощно наблюдала, как пламя уничтожает место, о котором она заботилась годами, - популярный магазин и кафе Mezgls. Огонь распространялся постепенно, охватив весь второй этаж здания, но спастись удалось не всем.
Победа партии Фридриха Мерца - Христианско-демократического союза (ХДС) - на недавних федеральных выборах в Германии практически гарантирует, что Мерц станет новым канцлером страны, и это оптимистичное событие для Евросоюза. Высокая степень согласованности политики руководителей Германии и ЕС позволит провести в Европе экономические реформы, найти способы увеличить госрасходов на важнейших направлениях, разработать новые бюджетные правила.
Ученые, работающие на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде, попросили о помощи из-за агрессивного поведения одного из членов группы. Проблема в том, что до базы очень сложно и долго добираться.
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