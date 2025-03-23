Уходящий выходной день был насыщен важными событиями - снижение на фондовых рынках повлияло на пенсионные накопления жителей Латвии, нескольким новым поездам Vivi уже пришлось пройти внеплановый ремонт, а немецкий историк дал тревожный прогноз. Об этих и других новостях воскресенья, 23 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 23 марта ⟩ Тревожный прогноз для Европы, урон для пенсионной системы и проблемы новых электричек
Новости Латвии:
Потрясения на международной политической арене не остаются незамеченными и на глобальных финансовых рынках. В последнее время фондовые рынки США пережили крупнейшее снижение за несколько лет. Это повлияло и на пенсионные накопления жителей Латвии.
В ноябре прошлого года Латвия получила от компании Škoda последний заказанный пассажирский состав. Поставки были задержаны, и производитель не уложился в обещанные сроки. Тем временем нескольким поездам уже пришлось пройти внеплановый ремонт. Были зафиксированы повреждения токоприемников, или пантографов. Причина - технические проблемы с оборудованием существующей системы электросетей железнодорожного транспорта, сообщает программа Nekā personīga.
"Я всю жизнь танцевала, и мне казалось, что только танцы - это весь мой мир. Но сейчас появились новые люди, новые возможности, и поэтому круг общения расширился", - призналась профессиональная танцовщица Елизавета Мания, которая стала новой гостьей программы TVNET+ "В чем фишка?".
Страны Балтии и Финляндия лучше других государств-членов Евросоюза подготовлены к противодействию гибридным угрозам со стороны России, пишет бывший министр внутренних дел Латвии, а ныне научный сотрудник программы "Демократическая устойчивость" Европейского центра политического анализа (CEPA) Мария Голубева в статье, опубликованной на сайте CEPA, сообщает агентство LETA.
Территория возле бывшего зала игровых автоматов Fenikss на Привокзальной площади в Риге оказалась в плачевном состоянии. Даже днем здесь можно увидеть, как люди справляют нужду прямо на глазах у прохожих. На этот тревожный факт обратила внимание программа "Сегодня вечером" на портале LSM+.
За рубежом:
Российское нападение на Литву возможно уже этой осенью. Об этом немецкому изданию Bild заявил военный эксперт, историк и профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель. Он объяснил свои опасения тем, что "мировая ситуация в области безопасности изменилась" из-за политики российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Гражданин Италии, получивший от Путина российский паспорт, не смог вывезти из Эстонии дрон. Rus.Postimees узнал, что этот человек тесно связан с российской пропагандой, регулярно посещает оккупированные территории Украины и распространяет в ЕС подсанкционные материалы.
На первом заседании кабинета своей второй администрации президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести общую пошлину 25% на весь импорт из Евросоюза. Но прежде чем открывать европейский фронт в своей торговой войне, Трампу, возможно, захочется узнать о болезненном состоянии экономики континента: Германия переживает затяжной спад, а Италия и Франция не могут справиться с серьезными долговыми проблемами. Может быть, Трамп поймет, что его пошлины под лозунгом "Америка прежде всего" грозят спровоцировать общеевропейскую рецессию и новый долговой кризис в еврозоне.
Эксперты сомневаются в реализуемости системы ПРО "Золотой купол", однако Белый дом готов не жалеть на нее средств, сообщил телеканал CNN.
Российский диктатор Владимир Путин молился за "своего друга" Дональда Трампа после того, как в него стреляли на митинге предвыборной кампании в июле 2024 года. Путин также подарил руководителю Белого дома его портрет, написанный неназванным российским художником, сообщил специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
За время боевых действий в Буче и ее российской оккупации в феврале-марте 2022 года здесь погибли сотни человек. После этого название города под Киевом навсегда стало синонимом военных преступлений российской армии в Украине. Недавно архивный отдел Бучанского городского совета обнародовал обновленные данные о количестве жертв российского вторжения.
Интересное чтиво:
Суперзвезда смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в национальный ирландский праздник День святого Патрика. В беседе с журналистами боец выступил в роли политика и высказал свое мнение по поводу растущей проблемы иммигрантов на его родине.
Мы встречаемся для разговора в не лучший момент жизни. Он расстается со своим парнем. Да, это не в первый раз. И всегда есть надежда, что... Но сейчас это настоящая боль и страдание. Однако он готов об этом говорить.
До 23 марта в рижском отеле Bellevue Park проходит международная выставка дизайнерских кукол Doll'Arte, в которой принимают участие более 70 самых выдающихся художников из Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Грузии, Германии, Израиля, Чехии, Франции и Италии. Загляните в прекрасный мир кукол!
В апреле 2024 года исполнилось 112 лет с момента трагедии печально известного "Титаника". 10 апреля 1912 года роскошный лайнер с 2223 пассажирами на борту отправился в свой первый и единственный рейс из Европы в Америку. Четыре дня спустя, 14 апреля, судно, ранее объявленное непотопляемым, пострадало в результате столкновения с огромным айсбергом и 15 апреля затонуло. Подсчитано, что погибли 1517 человек, среди которых, как оказалось, был и лиепайчанин Давид Лифшиц.
В пятницу, 21 марта, скончался выдающийся латвийский барабанщик Юрис Кройчс (1962-2025). Об этом в своем профиле на Facebook в пятницу сообщил музыкант и ведущий программ Латвийского радио Карлис Казакс.
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