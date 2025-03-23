Главное за 23 марта Тревожный прогноз для Европы, урон для пенсионной системы и проблемы новых электричек

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Эксперты сомневаются в реализуемости системы ПРО "Золотой купол", однако Белый дом готов не жалеть на нее средств, сообщил телеканал CNN.

Российский диктатор Владимир Путин молился за "своего друга" Дональда Трампа после того, как в него стреляли на митинге предвыборной кампании в июле 2024 года. Путин также подарил руководителю Белого дома его портрет, написанный неназванным российским художником, сообщил специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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За время боевых действий в Буче и ее российской оккупации в феврале-марте 2022 года здесь погибли сотни человек. После этого название города под Киевом навсегда стало синонимом военных преступлений российской армии в Украине. Недавно архивный отдел Бучанского городского совета обнародовал обновленные данные о количестве жертв российского вторжения.

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Интересное чтиво:

Суперзвезда смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в национальный ирландский праздник День святого Патрика. В беседе с журналистами боец выступил в роли политика и высказал свое мнение по поводу растущей проблемы иммигрантов на его родине.

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Мы встречаемся для разговора в не лучший момент жизни. Он расстается со своим парнем. Да, это не в первый раз. И всегда есть надежда, что... Но сейчас это настоящая боль и страдание. Однако он готов об этом говорить.