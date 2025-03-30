Публикация в российском независимом издании "Вёрстка" о том, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic якобы закупала топливо российского производства после вступления в силу санкций против РФ, вызвала международный скандал. Ни Служба финансовой разведки, ни таможня не комментируют эти утверждения, и, очевидно, не ведут расследование. Компания ariBaltic категорически отрицает, что намеренно закупала российское топливо, однако существует несколько способов, с помощью которых такая продукция может попасть в европейские самолеты, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
Видео ⟩ Правление airBaltic проверяет подозрения в использовании российского топлива
Летом 2022 года Европа договорилась о запрете импорта российских нефтепродуктов и топлива. Был установлен шестимесячный переходный период, а для некоторых стран, получающих российскую нефть по трубопроводам, было решено сделать исключения.
Ранее в этом месяце, спустя два года после введения запрета, в СМИ появилась информация о том, что, согласно базе данных российских таможенных деклараций, латвийская авиакомпания airBaltic продолжала закупать авиационное топливо у российской компании "Татнефтьавиасервис" и после введения запрета. airBaltic категорически отвергла эти обвинения и пообещала обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с клеветой.
Андрей Мартиновс, председатель временного совета airBaltic
"С точки зрения надзора совета, мы включили внеочередную проверку в план внутреннего аудита, потому что внутренний аудит находится в нашей компетенции.
Это хороший момент, чтобы проверить, как компания справляется с риском несоблюдения санкций или чего-то еще. Так что это, я бы сказал, рутинная проверка, но с поводом разобраться в вопросе, если есть какие-то опасения или сомнения".
После вторжения на Украину база данных российских таможенных деклараций стала недоступна. Однако существует ряд международных платных сайтов, которые продолжают их публиковать. Например, ImportGenius, которым год назад пользовалась и Nekā Personīga, рассказывая о том, как продукция итальянской винодельни бывшего президента России Дмитрия Медведева попадает в Россию через Латвию.
Это ключевой источник информации для расследования случаев обхода санкций, схем, по которым Россия экспортирует свою продукцию и импортирует товары для своей военной промышленности. Проверить, правильно ли российские компании оформляют декларации, невозможно, поскольку Латвия и другие страны не публикуют свои таможенные базы данных.
Имантс Янсонс, старший вице-президент по правовым вопросам airBaltic
"Может или не может кто-то заявить, что он заправлял airBaltic, Lufthansa, Ryanair или Uzbekistan Air? Я не могу сейчас спекулировать, но теоретически - да, потому что мы не видим этих отчетов. Но что еще можно сказать, если на такую проблему указывают, что это, скорее всего, airBaltic, тем более это должно быть и у других авиакомпаний".
airBaltic закупает топливо примерно у 25 поставщиков. Так много потому, что самолеты заправляются не только в аэропорту Риги, но и в других местах. Если планируется более близкий полет, то заправляется несколько тонн, что обходится в несколько тысяч долларов. Если же нужно лететь дальше, цена полного бака может составить около 25 тысяч долларов.
Латвийская авиакомпания убеждена, что российского топлива в европейских аэропортах быть не может. Таможня не разрешит такой импорт, а банки не позволят платить российским компаниям. В отношении аэропортов за пределами Европейского союза уверенности меньше. Авиакомпаниям приходится полагаться на то, что тамошние торговцы авиационным топливом боятся нарушить санкции США и поэтому не используют российское топливо.
Имантс Янсонс, старший вице-президент по правовым вопросам airBaltic
"Авиакомпании не импортируют топливо самостоятельно. Они покупают его у этих поставщиков, которые имеют соответствующую лицензию на работу на территории соответствующего аэропорта.
Авиакомпании заказывают топливо, его заправляют. Капитану выдается справка - мы заправили столько-то. И авиакомпания получает счет. В наших счетах указан объем, стандарты качества, сумма, срок оплаты. О происхождении нет ни строчки".
В российских декларациях не указано, в каких аэропортах могла быть произведена заправка. Это затрудняет проверку информации самой авиакомпанией.
Имантс Янсонс, старший вице-президент по правовым вопросам airBaltic
"Мы попросили Таможенный департамент Службы государственных доходов выдать справку о том, что мы не являемся импортерами, доказать, что мы были только конечными потребителями, которые приобрели в аэропорту заправку у двух поставщиков, которым разрешено работать на территории аэропорта «Рига». Но цепочку, цепочку должны расследовать органы власти, которые имеют возможность и обязаны это делать".
В аэропорту "Рига" самолеты заправляют два поставщика авиационного топлива . Gulfstream получает топливо у литовской компании Orlen. Rixjet доставляет топливо на судах из дальнего зарубежья. Если до 2023 года это была Россия, то теперь это Кувейт, Индия, Нидерланды и другие страны.
Основным владельцем Rixjet является Арманд Садаускис. Он отрицает, что российское топливо может поступать в аэропорт через его компанию.
Арманд Садаускис, владелец Rixjet
"Тут есть как минимум четыре фильтра. Первый - это мы сами, когда мы на что-то смотрим и что-то принимаем, мы передаем это юристам, где есть целая служба, которая занимается именно этим, как провести расследование, чтобы не было чего-то токсичного или неправильного, или плохого, скажем так. Следующий уровень - это капитанский отдел, который подтверждает прибытие судна к нам, смотрит не только на груз, но и на само судно, чтобы оно не было в черном или сером флоте. Затем третий уровень - таможня, и четвертый - аэропорт. Так что я бы сказал, что теоретически это невозможно".
Хотя таможенные декларации Латвии являются секретными, Центральное статистическое управление использует их для расчета официальных данных об импорте и экспорте. Они показывают, что в прошлом году, несмотря на санкции, из России было импортировано авиационного топлива на сумму 8,6 млн евро.
Представители Rixjet предполагают, что эта статистика отражает топливо, ввезенное в Латвию до вступления в силу санкций. Продолжать торговлю им не запрещено, но импорт попадает в статистику, когда топливо покидает таможенный склад.
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