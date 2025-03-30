Видео Правление airBaltic проверяет подозрения в использовании российского топлива

Имантс Янсонс, старший вице-президент по правовым вопросам airBaltic

"Авиакомпании не импортируют топливо самостоятельно. Они покупают его у этих поставщиков, которые имеют соответствующую лицензию на работу на территории соответствующего аэропорта.

Авиакомпании заказывают топливо, его заправляют. Капитану выдается справка - мы заправили столько-то. И авиакомпания получает счет. В наших счетах указан объем, стандарты качества, сумма, срок оплаты. О происхождении нет ни строчки".

В российских декларациях не указано, в каких аэропортах могла быть произведена заправка. Это затрудняет проверку информации самой авиакомпанией.

Имантс Янсонс, старший вице-президент по правовым вопросам airBaltic

"Мы попросили Таможенный департамент Службы государственных доходов выдать справку о том, что мы не являемся импортерами, доказать, что мы были только конечными потребителями, которые приобрели в аэропорту заправку у двух поставщиков, которым разрешено работать на территории аэропорта «Рига». Но цепочку, цепочку должны расследовать органы власти, которые имеют возможность и обязаны это делать".

В аэропорту "Рига" самолеты заправляют два поставщика авиационного топлива . Gulfstream получает топливо у литовской компании Orlen. Rixjet доставляет топливо на судах из дальнего зарубежья. Если до 2023 года это была Россия, то теперь это Кувейт, Индия, Нидерланды и другие страны.

Основным владельцем Rixjet является Арманд Садаускис. Он отрицает, что российское топливо может поступать в аэропорт через его компанию.

Арманд Садаускис, владелец Rixjet

"Тут есть как минимум четыре фильтра. Первый - это мы сами, когда мы на что-то смотрим и что-то принимаем, мы передаем это юристам, где есть целая служба, которая занимается именно этим, как провести расследование, чтобы не было чего-то токсичного или неправильного, или плохого, скажем так. Следующий уровень - это капитанский отдел, который подтверждает прибытие судна к нам, смотрит не только на груз, но и на само судно, чтобы оно не было в черном или сером флоте. Затем третий уровень - таможня, и четвертый - аэропорт. Так что я бы сказал, что теоретически это невозможно".

Хотя таможенные декларации Латвии являются секретными, Центральное статистическое управление использует их для расчета официальных данных об импорте и экспорте. Они показывают, что в прошлом году, несмотря на санкции, из России было импортировано авиационного топлива на сумму 8,6 млн евро.

Представители Rixjet предполагают, что эта статистика отражает топливо, ввезенное в Латвию до вступления в силу санкций. Продолжать торговлю им не запрещено, но импорт попадает в статистику, когда топливо покидает таможенный склад.

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