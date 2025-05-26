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Главное за 26 мая В Латвии ограничили российскую пропаганду, США выиграли ЧМ по хоккею и легенды Саркандаугавы

Я местный/Саркандаугава

Госполиция завела уголовное дело в связи с повреждениями на железной дороге, которые вызвали перебои в движении поездов, европейские страны решили больше не ограничивать дальнобойность поставляемого Киеву оружия, а TVNET+ выяснил, как власти намерены ужесточить надзор за обменом наличной валюты. О главных новостях понедельника, 26 мая, читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.

Новости Латвии:

Услуги обмена наличной валюты достаточно популярны: в 2024 году оборот этого рынка составил 197 млн евро. Сейчас в Латвии готовятся новые поправки к закону "О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации" (NILLTPFN). Среди мер, призванных снизить риски преступных деяний, в документе упоминалось и возможное снижение порога сделок, требующих тщательного изучения клиента, с нынешних 1500 евро до меньшей суммы. Вопрос вызвал острые дискуссии в отрасли. TVNET+ выяснил, что решили в итоге.

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к девяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в издании Latvijas Vēstnesis.

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Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, которое привело к задержке и отмене нескольких поездов в направлении Тукумса в воскресенье, 25 мая, сообщили агентству LETA в полиции.

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Ранним утром в понедельник, 26 мая, на улице Мангальсалас автомобиль сбил двух мужчин, один из которых погиб. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

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Популярный латвийский кулинарный блогер Юстине Мартинсоне (Jushkapadrushka) вышла замуж за любимого мужчину, специалиста по логистике Артура Дзелзскалнса. Счастливая пара сообщила об этом в Instagram.

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За рубежом:

Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия, объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он назвал это решающим фактором для Украины.

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Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за атаки на Украину, в результате которых гибнут мирные жители, и заявил, что Путин "сошел с ума".

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Министерство иностранных дел Финляндии срочно вызвало российского посла в связи с тем, что в пятницу два российских военных самолета нарушили воздушное пространство страны, сообщает ведомство.

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Военно-морские силы России вывезли из исключительной экономической зоны Эстонии буй для измерения волн, принадлежащий Институту морских систем Таллиннского технического университета, и доставили его в российский эксклав Калининград.

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Сборная США по хоккею завоевала золотые медали на чемпионате мира, который проходил в Швеции и Дании.

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Интересное чтиво:

Что сейчас с дачей Улманиса на Саркандаугаве? Почему вокруг района так много легенд? Связано ли это с тем, что на улице Твайка находится Рижский центр психиатрии и наркологии? Саркандаугава - конфетка? Какая именно? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".

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Погода не балует ни любителей отдыха на природе, ни латвийских фермеров. Последним достается особенно, и в конечном счете убытки могут понести все: и потребители - если придется покупать местную продукцию дороже, и сами фермеры - если урожай окажется слишком низким, чтобы обеспечить им доход.

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Вице-президент финской компании Nammo Lapua Vihtavuori Oy (дочернее подразделение международного концерна Nammo), капитан-лейтенант в отставке Юсси Воутилайнен, заявил: если Европа хочет победить в следующей войне, нужно сократить бюрократию и наладить реальное сотрудничество между странами, передает Rus.Postimees.

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Семья из четырех человек из Великобритании недавно отдыхала в Турции, откуда живыми вернулся только отец вместе с детьми. Молодая мать скончалась при подозрительных обстоятельствах в больнице, где у нее без ведома семьи извлекли сердце, - пишет Postimees.ee.

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