Главное за 26 мая В Латвии ограничили российскую пропаганду, США выиграли ЧМ по хоккею и легенды Саркандаугавы

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Популярный латвийский кулинарный блогер Юстине Мартинсоне (Jushkapadrushka) вышла замуж за любимого мужчину, специалиста по логистике Артура Дзелзскалнса. Счастливая пара сообщила об этом в Instagram.

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За рубежом:

Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия, объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он назвал это решающим фактором для Украины.

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Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за атаки на Украину, в результате которых гибнут мирные жители, и заявил, что Путин "сошел с ума".

Министерство иностранных дел Финляндии срочно вызвало российского посла в связи с тем, что в пятницу два российских военных самолета нарушили воздушное пространство страны, сообщает ведомство.

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Военно-морские силы России вывезли из исключительной экономической зоны Эстонии буй для измерения волн, принадлежащий Институту морских систем Таллиннского технического университета, и доставили его в российский эксклав Калининград.

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Сборная США по хоккею завоевала золотые медали на чемпионате мира, который проходил в Швеции и Дании.

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Интересное чтиво:

Что сейчас с дачей Улманиса на Саркандаугаве? Почему вокруг района так много легенд? Связано ли это с тем, что на улице Твайка находится Рижский центр психиатрии и наркологии? Саркандаугава - конфетка? Какая именно? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".