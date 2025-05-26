Главное за 26 мая В Латвии ограничили российскую пропаганду, США выиграли ЧМ по хоккею и легенды Саркандаугавы

Госполиция завела уголовное дело в связи с повреждениями на железной дороге, которые вызвали перебои в движении поездов, европейские страны решили больше не ограничивать дальнобойность поставляемого Киеву оружия, а TVNET+ выяснил, как власти намерены ужесточить надзор за обменом наличной валюты. О главных новостях понедельника, 26 мая, читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Услуги обмена наличной валюты достаточно популярны: в 2024 году оборот этого рынка составил 197 млн евро. Сейчас в Латвии готовятся новые поправки к закону "О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации" (NILLTPFN). Среди мер, призванных снизить риски преступных деяний, в документе упоминалось и возможное снижение порога сделок, требующих тщательного изучения клиента, с нынешних 1500 евро до меньшей суммы. Вопрос вызвал острые дискуссии в отрасли. TVNET+ выяснил, что решили в итоге.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к девяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в издании Latvijas Vēstnesis.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, которое привело к задержке и отмене нескольких поездов в направлении Тукумса в воскресенье, 25 мая, сообщили агентству LETA в полиции.
Ранним утром в понедельник, 26 мая, на улице Мангальсалас автомобиль сбил двух мужчин, один из которых погиб. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.
Популярный латвийский кулинарный блогер Юстине Мартинсоне (Jushkapadrushka) вышла замуж за любимого мужчину, специалиста по логистике Артура Дзелзскалнса. Счастливая пара сообщила об этом в Instagram.
За рубежом:
Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия, объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он назвал это решающим фактором для Украины.
Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за атаки на Украину, в результате которых гибнут мирные жители, и заявил, что Путин "сошел с ума".
Министерство иностранных дел Финляндии срочно вызвало российского посла в связи с тем, что в пятницу два российских военных самолета нарушили воздушное пространство страны, сообщает ведомство.
Военно-морские силы России вывезли из исключительной экономической зоны Эстонии буй для измерения волн, принадлежащий Институту морских систем Таллиннского технического университета, и доставили его в российский эксклав Калининград.
Сборная США по хоккею завоевала золотые медали на чемпионате мира, который проходил в Швеции и Дании.
Интересное чтиво:
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Вице-президент финской компании Nammo Lapua Vihtavuori Oy (дочернее подразделение международного концерна Nammo), капитан-лейтенант в отставке Юсси Воутилайнен, заявил: если Европа хочет победить в следующей войне, нужно сократить бюрократию и наладить реальное сотрудничество между странами, передает Rus.Postimees.
Семья из четырех человек из Великобритании недавно отдыхала в Турции, откуда живыми вернулся только отец вместе с детьми. Молодая мать скончалась при подозрительных обстоятельствах в больнице, где у нее без ведома семьи извлекли сердце, - пишет Postimees.ee.
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