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Только на прошлой неделе BMW презентовала концепт, который станет купе класса люкс и займет в модельной иерархии место под Rolls-Royce Wraith. Не откладывая в долгий ящик, в понедельник BMW поделилась новостями и выпустила на асфальт Нюрбургринга прототип М8.

Пока продолжается разработка купе восьмой серии, инженеры M GmbH на полных парах развивают и модель М. В качестве части из ожидаемых 24-часовых гонок в Нюрбургринге был презентован один из первых прототипов М8. Машина основательно замаскирована, однако имеет характерные для моделей серии М особенности дизайна.


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