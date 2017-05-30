Фото: BMW

Только на прошлой неделе BMW презентовала концепт, который станет купе класса люкс и займет в модельной иерархии место под Rolls-Royce Wraith. Не откладывая в долгий ящик, в понедельник BMW поделилась новостями и выпустила на асфальт Нюрбургринга прототип М8.