Путин начинает производить лимузины в России

Еще неизвестно — по крайней мере, официально — кто станет президентом России после выборов весной 2018 года, но уже известно, на каком автомобиле он будет передвигаться. После многолетнего использования автомобилей компании Mercedes в России будет произведен свой лимузин, и Владимир Путин уже его протестировал, - пишет La Stampa, Италия.

«Он не ездил на автомобиле, а трогался на нем чуть-чуть», — уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Прототип еще не полностью готов. Однако первые фотографии испытаний представительского автомобиля, произведенного в рамках проекта «Кортеж», не так давно уже просочились в интернет: трехобъемный внушительный угловатый автомобиль, формой отдаленно напоминающий продукцию Bentley, Rolls Royce и американские старые лимузины. При первом же взгляде на него спереди становится понятно, что это автомобиль для важных персон.

Портал Motor1 опубликовал фотографии с тест-драйва «Кортежа» в Швеции, однако есть и официальные кадры с дизайном нового президентского лимузина.

При этом работа над созданием машины окутана завесой тайны.

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Начнем с названия: по сообщениям российских СМИ, подан запрос на регистрацию марки Aurus (от латинского aurum, «золото», и rus — от слова Russia). Эмблемой автомобиля должна стать четырехконечная звезда, «символизирующая верно избранный путь», говорится в запросе на регистрацию.

Одним словом, этот автомобиль символизирует Россию, которая идет своим путем. Владимир Путин лично следит за проектом «Кортеж». Как говорит Максим Нагайцев, бывший директор НАМИ, государственного научно-исследовательского центра развития автомобилестроения, проектирующего лимузин президента, глава государства «выбрал дизайн, который ему больше всего нравился». Заказчиком автомобиля является Министерство промышленности и торговли РФ, и первые фотографии салона с огромным гербом России на руле (это золотой двуглавый орел), подтверждают, что это государственный проект, предназначенный не только для одного пассажира.

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В отличие от ЗИЛов советских лидеров, Аурус будет доступен для всех, пусть и будет производиться ограниченными партиями — как и полагается для машин подобного класса. На этой платформе будут производиться лимузины, фургоны и кроссоверы, которые будут конкурировать на рынке с продукцией компаний Mercedes, Audi и BMW, — именно им на данный момент отдают свое предпочтение богатые и влиятельные русские.

Но, несмотря на патриотические намерения, автомобиль будет весьма интернациональным: в проекте участвуют около 130 человек, из которых 50 — иностранцы. Первые испытания прошли в Швеции, а крэш-тесты — в Германии.

Среди многочисленных компаний, работающих над лимузином, дебют которого, вероятно, состоится на церемонии инаугурации нового президента в мае 2018 года, есть в том числе итальянская Brembo — лидер в области производства тормозных систем.

Среди других громких названий — Haldex и Harman, которые займутся мультимедийными системами. Разработкой акустики займется компания Daniel Hertz, многие компоненты для прототипа заказывались в Южной Корее. Отдельные компоненты системы безопасности, например, пуленепробиваемые стекла, броня и катапультируемые кресла были произведены российскими военными структурами. C кузовом возникли определенные сложности, потому что в России не существует ванн для погружения, способных вместить кузов длиной шесть метров, но, судя по фотографиям с завода ЛиАЗ, решение все же было найдено.

Основной загадкой остается двигатель автомобиля: для серийного производства предусматривается четыре варианта, самым мощным из которых будет шести- или семилитровый V12 мощностью 800-850 лошадиных сил. Как говорят ответственные за проект лица, двигатель будет произведен в России. При этом есть информация, что его создание поручат компании Porsche.

Производитель еще не известен: от идеи совместного проекта с Ford отказались, так как расценки компании слишком высоки.

Российский лидер — известный поклонник автомобилей. Он недавно продемонстрировал пример «четырехколесной дипломатии» — подвез на своем лимузине (на данный момент это Mercedes, способный уцелеть при ракетном выстреле) бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори. Японские СМИ назвали этот жест проявлением «особой любезности». За несколько часов до этого, посещая в Екатеринбурге выставку промышленных инноваций, российский президент признался в слабости к японской продукции, с нежностью вспоминая Nissan, который он водил, будучи вице-мэром Санкт-Петербурга. Остановившись перед мотоциклом Mitsubishi, он признался представителям этой компании: «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить».

Российские журналисты немедленно навострили уши: в декларации о доходах президента фигурируют только ГАЗ-21, советские лимузины марки «Волга» 50-60-х годов (на одной из этих машин Путин возил Джорджа Буша-младшего), Лада «Нива» и прицеп «Скиф». Песков поспешил опровергнуть эту новость, назвав ее «полуфейком»: президент имел в виду один из мотоциклов Kawasaki, находящихся в распоряжении ГОН, кремлевского гаража особого назначения. Это, вероятно, мотоциклы команды официального сопровождения, на которые президент «пару раз пытался сесть».

До нынешнего момента Путина лишь однажды видели за рулем трехколесного мотоцикла Harley Davidson Lehman, который он протестировал в компании «Ночных волков», прокремлевской байкерской группировки. Тогда он назвал его «навороченной железякой». Любовь президента к автомобилям уходит корнями ко временам его молодости, когда его мать выиграла в лотерею «Запорожец». Несмотря на то, что семья не обладала большими средствами, машину решили не продавать, а отдать Владимиру, который, таким образом в 20 лет оказался автовладельцем, что для молодого человека в Советском Союзе 1971 года было даже не редкостью, а уникальным случаем: «Я везде на нем ездил, был довольно лихим водителем. Я всегда боялся попасть в аварию, но не смог бы починить автомобиль», — признавался он в своей автобиографии.

Автомобильная тема присутствовала и в другом ключевом моменте в жизни Путина,

когда он остался без работы после распада СССР и всерьез думал о том, чтобы стать таксистом, передвигаясь на «Волге»,

которую он смог приобрести благодаря работе в КГБ в Восточной Германии. В отличие от Леонида Брежнева, Путин не бросается в ночные автопробеги без сопровождения, сев за руль мощного лимузина (у бывшего лидера СССР была прекрасная коллекция американских и европейских автомобилей, которой, он, правда, не мог хвастаться публично), однако как президент он никогда не теряет возможности самостоятельно сесть за руль.

Он проехал 2 тысячи километров в Сибири, тестируя Ладу «Калину» (следом везли автомобиль такого же цвета — на замену в случае поломки), садился в кабину болида Формулы 1 Renault («Он — теснее «Запорожца»», — прокомментировал президент) и протестировал — без особого энтузиазма — прототип Ё-мобиля, который должен был стать первым российским электромобилем. Но если ему нужно открыть новый участок дороги, он делает это за рулем Mercedes S. Именно его должен заменить Аурус, став статусным лимузином российских первых лиц.

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