Для Арнольда Шварценеггера сделали электрический Hummer H1

Австрийская фирма Kreisel сделала для голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Hummer H1 с электрическим двигателем.

Презентация уникального авто состоялась во время церемонии открытия нового центра исследований и разработок этой компании, в которой актер австрийского происхождения поучаствовал вместе с канцлером Австрии Кристианом Керном.

Видеозапись этого события Шварценеггер выложил на своей странице в Instagram.

«Наконец моя мечта о полностью электрическом Hummer стала явью, - написал Арни в комментриии к видео.

- Мы так быстро движемся в будущее чистой энергии».

Finally - my dream of turning my Hummer fully electric is a reality - thanks to a smart Austrian company, @kreiselelectric. We are moving so quickly to a clean energy future. A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Sep 19, 2017 at 1:50pm PDT

Hummer оснастили электромоторами на передней и задней оси суммарной мощностью до 490 лошадиных сил. Двигатели питаются от комплекта батарей емкостью 100 киловатт-часов. Запас хода составляет 300 километров. Масса - 3300 кг, сообщает Motor.ru.

В январе эта же фирма сделала для Шварценеггера первый электрический вариантвнедорожника Mercedes-Benz G-Class, который получил ту же 490-сильную силовую установку и два блока батарей общей емкостью 80 киловатт-часов. Эта машина разгоняется до «сотни» за 5,6 секунды и способна проехать без подзарядки 300 км. Планов по ее запуску в серию у разработчиков нет.