Появилась новая схема угона автомобилей

Угонщики разработали очередной способ, как выманить водителя из машины, чтобы затем украсть его авто, сообщает АвтоЦентр.

Новой «приманкой» служит обычная пластиковая бутылка. Вор закрепляет ее между колесной аркой и покрышкой, и когда автомобилист трогается, бутылка издает скрежет, что, несомненно, отвлекает водителя.

Уловка рассчитана на то, что водитель сразу же выйдет из машины в поиске источника странного шума, оставив ключи в зажигании.

После этого угонщику останется лишь быстро сесть в авто и уехать.

Чтобы избежать подобных ситуаций, перед поездкой необходимо хорошо осматривать машину, советуют полицейские. Кроме того, выходя из авто, нив коем случае не стоит оставлять ключи. Новый способ угона авто появился в западных странах, но не исключено, что в скором времени он доберется и до Латвии.