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В Lego создали авто Джеймса Бонда

korrespondent.net
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Фото: Скриншот видео Youtube

В Lego создали точную копию авто из Бондианы. Созданный в виде конструктора Aston Matin DB5, фигурировал в фильме Голдфингер 1956 года. Именно на нем ездил главный герой - Джеймс Бонд.

Набор со спорткаром поступил в свободную продажу с ценой в 146 евро. Конструктор является очень сложным в сборке.

Размеры авто 10 на 34 см, это в масштабе 1:8 с настоящим Aston Matin.

В наборе 1290 кубиков и деталей. Он относится к серии Lego Technic, что свидетельствует о высоком уровне сложности конструктора.

Также модель авто оснащена радаром, крутящимися номерными знаками, двумя пулеметами и броней от пуль.

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