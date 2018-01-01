В Lego создали авто Джеймса Бонда

В Lego создали точную копию авто из Бондианы. Созданный в виде конструктора Aston Matin DB5, фигурировал в фильме Голдфингер 1956 года. Именно на нем ездил главный герой - Джеймс Бонд.

Набор со спорткаром поступил в свободную продажу с ценой в 146 евро. Конструктор является очень сложным в сборке.

Размеры авто 10 на 34 см, это в масштабе 1:8 с настоящим Aston Matin.

В наборе 1290 кубиков и деталей. Он относится к серии Lego Technic, что свидетельствует о высоком уровне сложности конструктора.

Также модель авто оснащена радаром, крутящимися номерными знаками, двумя пулеметами и броней от пуль.