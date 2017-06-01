Если получили это сообщение в «Whatsapp» - немедленно удалите!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RITCHIE B. TONGO / EPA

В очередной раз пользователей приложения «Whatsapp» предупреждают о мошенниках, которые при помощи сообщений пытаются выманить у человека деньги.

За последнюю неделю большое количество людей по всему Миру получили необычное предупреждение в «Whatsapp», что у абонемента кончается срок, поэтому необходимо заплатить денег.

В сообщении также указывалось, как стать безлимитным пользователем за небольшую плату. Люди, поверившие в эту уловку, отправляли мошенниками данные своих банковских карт.

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Уже в апреле было информировано, что в «WhatsApp» распространяются ложные новости о том, что сообщения в приложении теперь будут платными - 0,01 евро за штуку. Но чтобы продолжать пользоваться приложением бесплатно, человеку предлагалось верифицировать свой профиль на каком-то мошенническом сайте.


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