Парень прокатился на поезде, держась за дворники лобового стекла

В интернете набирает популярность видео, на котором запечатлен смельчак, сумевший прокатиться на поезде, держась за дворники лобового стекла.

Его действия попали на камеру в конце прошлой недели в Петре, Австралия, сообщают местные СМИ.

После звонка работника железной дороги 23-летний экстремал был задержан уже на следующей остановке.

Этот поезд развивает скорость до 70 миль или примерно 112 километров в час.

Министр транспорта Австралии Рита Саффиоти указала, что решение продолжать путь до следующей остановки вместо того, чтобы остановиться сразу же, еще будет расследоваться. Она также назвала произошедшее «полнейшей глупостью».

Неидентифицированный мужчина был отправлен в больницу на психологические исследования.