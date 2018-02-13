Японка придумала неуязвимое средство для защиты ребенка от видеоигр

Жительница Японии воспользовалась необычным способом, чтобы оградить ребенка от видеоигр. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Японский пользователь Twitter с ником sasamipicata опубликовал фотографию замка, висящего на его игровой консоли. Он был продет через вилку блока питания и мешал воткнуть ее в розетку.

Второй замок обнаружился на зарядном устройство смартфона. «Это перебор», — прокомментировал японец в соцсети.

Оба замка повесила мать геймера, чтобы ограничить время, которое сын тратит на видеоигры. В Японии распространены штепсельные вилки с широкими плоскими штырями, в каждом из которых имеется отверстие. Женщина воспользовалась этой особенностью и продела через отверстия дужки навесных замков.

1 февраля сообщалось, что китайского геймера парализовало после 20-часового сеанса видеоигр с друзьями.