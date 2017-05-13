Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/jaymzg

Полицейская служба ЕС заявила о нападении небывалого масштаба. Всего от хакерской атаки пострадали около 100 стран. Один из специалистов по безопасности смог разгадать принцип действия вируса и приостановить его.

Хакерскую атаку на компьютерные системы по всему миру Европол назвал нападением «небывалого масштаба». Как заявили в полицейской службе ЕС в субботу, 13 мая, для того, чтобы установить, кто стоит за этой атакой, необходимо провести комплексное международное расследование.

Между тем Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) в субботу уже начало расследование. По данным ведомства, электронные системы правительства Германии, которые до этого не раз подвергались хакерским атакам, вирус не затронул.

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По последним данным, хакерскому нападению подверглись

75 тысяч компьютеров в примерно 100 странах по всему миру.

Так, например, больницы в Великобритании были вынуждены отправить многих пациентов домой. В субботу в Англии и Шотландии работа десятков медицинских учреждений была все еще парализована. Людей попросили обращаться за помощью только в самых неотложных случаях. Некоторые медучреждения из соображений безопасности отключили свои компьютеры.

Атаке также подверглись компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российских «Мегафона», МВД РФ, Следственного комитета и РЖД. Французский автопроизводитель Renault из-за хакерской атаки был вынужден прекратить производство на некоторых своих заводах во Франции и Словении, сообщает агентство AFP.

Вирус-вымогатель WannaCrypt блокировал компьютер и требовал 300 долларов США за разблокировку. Один из специалистов по безопасности случайно обнаружил, что вирус обращается к одному и тому же домену. Эксперт решил зарегистрировать домен. Сразу после этого ему пришли десятки тысяч запросов. После регистрации домена распространение вируса удалось приостановить.

Ранее сообщалось, что 12 мая тысячи компьютеров по всему миру подверглись масштабной кибератаке. Лаборатория Касперского зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру.

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