Facebook начал борьбу с распространением пользователями чужих интимных фотографий

Социальная сеть Facebook в сотрудничестве с властями Австралии начала тестировать систему, которая в теории должна предотвратить пересылку и публикацию пользователями чужих обнаженных фотографий, сообщает Newsru со ссылкой на ABC.

Как пояснил представитель Департамента интернет-безопасности Австралии Инман Грант, суть системы по борьбе с так называемой порноместью заключается в создании базы цифровых «отпечатков» интимных снимков.

Чтобы пополнить эту базу своими фотографиями и предотвратить их возможное распространение через сервисы, принадлежащие Facebook, другими людьми, пользователю необходимо будет отправить их самому себе через Facebook Messenger.

«Система сохранит не фото, а ссылку, и будет использовать алгоритмы и другие технологии сравнения изображений.

Если кто-то попытается загрузить ту же самую фотографию с тем же цифровым отпечатком, процесс загрузки будет приостановлен», - пояснил Грант, отметив, что сотрудники соцсети примут все меры для защиты фотографий.

В качестве примера порномести Грант привел историю жительницы Ричмонда, которая сфотографировалась с символикой местного футбольного клуба на обнаженной груди. Она попросила игрока клуба удалить снимок и тот заверил ее, что сделал это. Однако на самом деле он разослал снимок друзьям и в итоге фотография попала в Сеть. В качестве наказания футболиста отстранили от трех стартовых игр будущего сезона.

Как отмечает TJ, ранее в Австралии был создан национальный инструмент для жертв порномести. С его помощью пострадавшие пользователи могут получить рекомендации о способах изъятия снимков из общего доступа, а также советы по общению с властями и подготовке судебных исков.

Напомним, что в апреле этого года появление средств для борьбы с порноместью анонсировал основатель Facebook Марк Цукерберг.